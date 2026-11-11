Nachfolgerin für Ilse Aigner? Ihr Nockherberg-Double hat einige Ideen

Die Schauspielerin und Kabarettistin Angela Ascher spielte Ilse Aigner sechs Jahre lang am Nockherberg. Wie sie die neue Bundespräsidentin kennengelernt hat und wen sie sich als Nachfolgerin für das Amt der Landtagspräsidentin vorstellen könnte.

Ilse Aigner (l.) - damals noch bayerische Wirtschaftsministerin - und ihr Double, die Schauspielerin Angela Ascher beim traditionellen "Politiker-Derblecken" am Nockherberg im Jahr 2017.

Tobias Hase/dpa 2 Ilse Aigner (l.) - damals noch bayerische Wirtschaftsministerin - und ihr Double, die Schauspielerin Angela Ascher beim traditionellen "Politiker-Derblecken" am Nockherberg im Jahr 2017.

Schauspielerin Angela Ascher (48) hat von 2013 bis Ende 2018 Ilse Aigner (61) bei der Starkbierprobe am Nockherberg "derbleckt". "Ich war ihr Double, mit Perücke und sehr guten Maskenbildnern, da fiel es gar nicht auf, dass ich ein Stück kleiner bin als sie. Ich habe mir ihre Art, ihre Bewegungen abgeschaut. Es fiel mir sehr leicht, sie zu parodieren. Sie ist ein bodenständiger und warmherziger Mensch mit einer bayerischen Seele, das hat wunderbar gepasst", sagt Ascher der AZ. Vorgeschlagen habe sie Paulaner-Sprecherin Birgit Zacher. "Ich habe Singspiel-Regisseur Marcus H. Rosenmüller vorgespielt und dann unter der neuen Regie von Stefan Betz und Richard Oehmann weitergemacht".

Die derbleckte Ilse: "Sie hat sich vor Lachen gebogen"

Und egal, ob Angela Ascher die Ilse Aigner - vorzugsweise im Dirndl - sexy, frech, kokett, wild, aber immer liebevoll und niemals unter der Gürtellinie darstellte: Die Politikerin saß im Publikum und hat herzhaft gelacht. "Sie hat einen ganz großen Sinn für Humor, sich vor Lachen gebogen, bei jedem Quatsch mitgemacht. Einmal wurde sogar ausgemacht, dass wir das gleiche Dirndl anziehen, quasi als Klone", sagt die Schauspielerin und Kabarettistin und lacht. "Dann wurde die Ilse Landtagspräsidentin und musste nicht mehr diese politischen Grabenkämpfe führen."

Double Angela Ascher: "Habe keinerlei Zweifel, dass sie eine besonders beliebte Bundespräsidentin wird"

In der AZ gratuliert ihr die Schauspielerin und Kabarettistin von ganzem Herzen: "Jetzt wird Ilse die oberste Frau im deutschen Staat, da bin ich mir ganz sicher, das ist ganz wunderbar, ich bin stolz auf sie und wünsche ihr einen guten Start in Berlin. Ich habe keinerlei Zweifel daran, dass sie eine ganz besonders beliebte, sehr, sehr gute Bundespräsidentin wird. Ich wünsche ihr viel Freude, dass sie ihr Amt genießen kann, sich selbst treu bleibt und durch sie Bayern, das ja andernorts nach wie vor ein bisschen belächelt wird, in Berlin richtig in Mode kommt."

Angela Ascher wird zu Ilse Aigner: Die Schauspielerin 2014 mit Maskenbildnerin Agnes Ellert. © imago

Eine Nachfolgerin für das Amt der Landtagspräsidentin? Angela Ascher hat einige Ideen

Viele tolle Politikerinnen kämen in ihren Augen für die Nachfolge in Sachen Landtagsführung infrage, wie zum Beispiel Kerstin Schreyer (55) oder Ulrike Scharf (58), sinniert "Angie" Ascher.

Auch sie selbst hat in letzter Zeit einen Karrieresprung gemacht. "Heuer war mein erfolgreichstes und arbeitsintensivstes Jahr. Ich stehe ja für Humor und Lustigkeit, das ist zeitlos. Und mit Ende 40 bin ich gerade mal im besten Alter", sagt sie.

So feiert etwa Aschers neues Solokabarett "Niemals satt und voller Leben" mit witzigen Betrachtungen über Alltag, Langzeitbeziehungen, pubertierende Kinder und darüber, wie wertvoll es ist, wenn man niemals satt wird vom wirklichen Leben - am 22. Januar im Wirtshaus im Schlachthof Premiere und ist am 27. April im Lustspielhaus zu sehen.