Nachbarschafts-Ärger wegen Meerblick: Katerina Jacob schäumt vor Wut

Katerina Jacob gerät mit einer Nachbarin auf Sardinien aneinander. Die Schauspielerin verrät, wie es dazu kommen konnte – und enttarnt eine Lüge. Worum es beim Grundstücks-Ärger geht...

Katerina Jacob (68) hat nicht nur in Kanada ein Häuschen, sondern auch auf Sardinien. Das Leben auf der italienischen Insel gefällt ihr gut und hat viele Vorzüge, wie sie der AZ im Dezember verriet. Gern verbrachte Jacob dort die letzten Tage des Jahres – auf Sardinien kann sie dem stressigen Alltag entgehen und findet Ruhe. Doch von Gelassenheit und Entspannung ist derzeit wenig zu spüren. Auf ihrer Lieblingsinsel kam es zu einer hitzigen Diskussion, die Jacob nicht so schnell vergessen wird...

Katerina Jacob hat Nachbarschafts-Ärger wegen Baum und Meerblick

"Mir ist gestern fast meine Halsschlagader geplatzt", meint Katerina Jacob in einem aktuellen -Posting. Die 68-Jährige schreibt von "Fassungslosigkeit, die irgendwann in Ärger umschlug und dann in Wut endete". Was ist passiert? Jacob sei auf Sardinien in ein Gespräch mit einer Nachbarin verwickelt worden. Über die Frau schreibt Jacob: "Sie wohnt erhöht hinter uns, schaut sozusagen auf unser Haus hinab." Die Schauspielerin habe sich mit der Dame über eine große Eiche unterhalten, die vor Jacobs Haus steht. Die Nachbarin habe beanstandet, dass der "beeindruckende Baum" entfernt werden soll.

Katerina Jacob zeigt sich bestürzt: "Zuerst dachte ich, ich hätte mich verhört! [...] Auf meine berechtigte Frage, warum man diesem Baum den Tod wünscht, kam die Antwort: wegen der Sicht!" Die Schauspielerin betont: "Da begann mein Blutdruck anzusteigen."

Die Gemeinde Pula auf Sardinien. Hier kam es jetzt zum Streit zwischen Katerina Jacob und einer Nachbarin. © imago/YAY Images

Schauspielerin deckt auf: "Der Baum war nicht der Übeltäter"

Jacob habe die Nachbarin auf ihre Terrasse begleitet. Die Dame wollte "zeigen, dass sie null Sicht aufs Meer hätte, wegen des Baums". Jacob konnte die Beschwerde nicht ernst nehmen: "Was ich sah, war eine riesige Wasserfläche. [...] Darauf wies ich sie auch hin." Doch ihre Gesprächspartnerin habe sich vom Widerspruch provoziert gefühlt: "Der Blick, den die mir zuwarf, enthielt pure Verachtung. Sie könne den Sarazenenturm nicht mehr sehen, das Wahrzeichen von Pula."

Katerina Jacob habe im Stehen hingegen volle Sicht auf den Turm gehabt. Im Sitzen sei das Wahrzeichen zwar aus dem Blickfeld verschwunden, doch nicht wegen Jacobs Eiche. "Der Turm verschwand hinter unserem Haus und hinter der Hecke der Nachbarin. Der Baum war nicht der Übeltäter." Trotzdem zeigte die Dame wohl keine Einsicht und habe mit "energischem Kopfschütteln" reagiert, so Jacob.

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Angebot ausgeschlagen: Katerina Jacob schäumt vor Wut

Katerina Jacobs Nachbarin habe ihr vorgeworfen, keine Rücksicht auf andere zu nehmen. Die Schauspielerin ist empört und richtet sich im Posting an die vorwurfsvolle Dame: "Dann fang bei deiner Hecke an, du dumme Trulla." Obwohl sie die Vorwürfe der Nachbarin als bodenlos empfindet, sei Jacob ihr entgegengekommen. Sie habe angeboten, einen Gärtner zu suchen, der den vermeintlich störenden Baum anpassen könne. Die Nachbarin sollte die Hälfte der Kosten übernehmen. Doch die Dame habe nicht eingesehen, auch nur einen Cent zu bezahlen. Jacob betont: "Jetzt war ich beim Ärger angelangt." Die Schauspielerin habe sich empört verabschiedet, anschließend sei sie als "unfreundlich und arrogant" betitelt worden. "Nun kam die Wut!"

Lüge enttarnt: "Wehe irgendjemand kommt mir noch mal blöd"

Jacobs Nachbarin habe behauptet, dass sich weitere Hausbesitzer im Umfeld wegen des Baums beschwert hätten. Dem wollte die 68-Jährige auf den Grund gehen. Jacob kommt zum Ergebnis, dass sich außer der vorwurfsvollen Dame niemand an der Eiche störe. Über die Nachbarin sagt sie: "Sie lügt auch noch." Zudem habe Jacob herausgefunden, dass der Baum unter Naturschutz stehe und daher ohnehin nicht gefällt werden dürfe. Sie fasst einen festen Entschluss: "Der Baum bleibt. Punkt. Und wehe, irgendjemand kommt mir noch mal blöd..."