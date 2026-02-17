Nach Zusammenbruch von Tochter: "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Star warnt vor riskantem Trend

Schockmoment für Simone Panteleit: Die Moderatorin vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen" hält plötzlich ihre ohnmächtige Tochter im Arm, nachdem diese ihren Nacken knacken ließ. Ein Arzt warnt nun vor diesem gefährlichen Trend.

Für Simone Panteleit dürfte es einer der erschreckendsten Momente ihres Lebens gewesen sein. Ihre Tochter brach zusammen, ein Notarzt musste gerufen werden. Wie die "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin berichtet, habe ihr Kind kurz zuvor den Nacken zum Knacken gebracht. Wie gefährlich war die Situation? Ein Orthopäde klärt jetzt auf.

Schock für Simone Panteleit: "Habe mich gefragt, ob sie sterben muss"

"Ich habe diese Woche etwas ganz Schreckliches erlebt, ich hatte noch nie so eine Angst in meinem Leben", sagt Simone Panteleit in einem Video, das sie vor wenigen Tagen auf Instagram gepostet hat. Ihre jüngste Tochter habe ein riskantes Hobby: die Überdehnung ihrer Halswirbelsäule. "Sie nennt das Kopfknacken. Sie dreht so lange, bis es knackt, weil es ihr Erleichterung verschafft." Damit scheint das Mädchen nicht alleine zu sein, im Netz gibt es zahlreiche Videos zu diesem fragwürdigen Trend.

Die Situation bei Simone Panteleit wurde plötzlich kritisch, denn ihre Tochter verspürte Schwindel und Übelkeit – dann brach sie zusammen. Wie die Moderatorin vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen" weiter berichtet, sei das Mädchen nicht mehr ansprechbar gewesen und ein Notarzt wurde gerufen. "Ich habe mich mehrfach gefragt, ob sie jetzt sterben muss." Nach etwa 20 Sekunden habe die Tochter ihr Bewusstsein wieder erlangt, dennoch ging es direkt ins Krankenhaus. Nach MRT- und Röntgenuntersuchungen dann die frohe Nachricht: Ihrem Kind geht es gut und die Aktion hinterlässt keine bleibenden Schäden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Gefahr durch Nacken-Knacken: Arzt klärt im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" auf

Was genau ist passiert, dass durch das Knacken im Nackenbereich eine Ohnmacht ausgelöst wurde? Am Sonntag (15. Februar) hatte Simone Panteleit einen Arzt ins "Sat.1 Frühstücksfernsehen" geladen und von ihrem Erlebnis berichtet. Orthopäde Dr. Michael Lehnert erklärte in der Sendung, was dahinter steckt. "Es gibt einen Nerv, der an der Wirbelsäule entlangzieht, der sogenannte Vagusnerv. Er ist dafür verantwortlich, dass wir einen Blutdruckabfall bekommen können, dass das Blut nach unten sackt, und kann dafür sorgen, dass wir ohnmächtig werden. Bei deiner Tochter ist es passiert, dass der Nerv gereizt wurde – er verläuft ja direkt an der Halswirbelsäule entlang. Dann kommt es zu einer Reaktion, die man nur schwer beeinflussen kann."

Nach Zusammenbruch: Orthopäde warnt vor schweren Folgen

Kann das gefährlich werden und muss man aufpassen, wenn man den eigenen Nacken dehnt? "Absolut" lautete die Einschätzung des Arztes im TV. "Es ist zwar eine ganz übliche Behandlungsmethode bei uns in der Orthopädie, wo wir etwas einrenken. Aber genau an der Halswirbelsäule laufen Nervengeflechte entlang. In den Wirbeln läuft auch eine Arterie entlang und die kann gefährdet werden." Daher sollte bei Beschwerden in diesem Bereich ein Profi aufgesucht werden, der eine genaue Diagnostik vornehmen kann. "Wir müssen wissen, dass anatomisch alles korrekt ist."

Dr. Michael Lehnert betonte allerdings, dass es sehr selten sei, "dass sich Kinder und Jugendliche dabei stark verletzen, denn sie sind sehr elastisch in der Wirbelsäule". Dennoch habe Simone Panteleit korrekt gehandelt, als sie den Notarzt nach dem Zusammenbruch ihrer Tochter alarmierte, denn: "Eine Ohnmacht ist immer ernst."