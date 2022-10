Nach Zusammenbruch: Star-Koch Heinz Winkler (73) ist Tod

Er bekochte Promis und Politiker - nun ist der Koch und Hotelbesitzer nach einem Zusammenbruch verstorben.

Wie "Bild" berichtet, brach Heinz Winkler am Freitagabend plötzlich zusammen und wurde daraufhin sofort in eine Klinik gebracht. Er wurde noch erfolgreich durch den Notarzt reanimiert, doch sein Zustand verschlechterte sich rapide. In der Nacht zum wurden dann die lebenserhaltenden Geräte abgestellt. Laut Bericht war sein Sohn Alexander in seinen letzten Stunden an seiner Seite.

Er war einer der ganz großen in der Kochszene: 1978 trat er die Nachfolge von Küchenchef Eckart Witzigmann im Münchner Restaurant Tantris an, welches unter seiner Leitung mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Seit 1991 war er Inhaber und Küchenchef seines Lebenswerkes, das Hotel Residenz Heinz Winkler in Aschau im Chiemgau. Auch hier wurde sein Restaurant mehrfach mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.