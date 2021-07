Nach Zusammenbruch: Bryan Cranston betet für "Freund" Bob Odenkirk

Zahlreiche Stars haben sich nach dem Zusammenbruch von Schauspieler Bob Odenkirk in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Sein "Breaking Bad"-Kollege Bryan Cranston betet für seinen "Freund".

Bryan Cranston (65) betet für seinen "Breaking Bad"-Co-Star und "Freund" Bob Odenkirk (58). Der Schauspieler ist am Dienstag (27. Juli) laut zahlreichen Medienberichten am Set der Serie "Better Call Saul" zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gebracht worden. : "Heute bin ich mit Nachrichten aufgewacht, die mich den ganzen Morgen ängstlich gemacht haben. Mein Freund Bob Odenkirk ist letzte Nacht am Set von 'Better Call Saul' zusammengebrochen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Er liege derzeit in einem Krankenhaus in Albuquerque und werde medizinisch versorgt. Sein Zustand und die Ursache seines Zusammenbruchs seien nicht öffentlich bekannt. Weiter bittet er Fans und Follower, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um an seinen Freund zu denken "und ihm positive Gedanken und Gebete zu senden".

Genesungswünsche der Stars

Weitere Stars haben sich ebenfalls in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, darunter David Cross (57), mit dem Odenkirk von 1995 bis 1998 gemeinsam die Comedysendung "Mr. Show with Bob and David" produziert hat. "Wenn ich etwas erfahre, werde ich es euch mitteilen, wenn ich kann, aber Bob ist einer der stärksten Menschen, die ich kenne, sowohl physisch als auch spirituell. Er wird das durchstehen",

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auch "Breaking Bad"-Co-Star Aaron Paul (41) ist in Gedanken bei Odenkirk. "Ich liebe dich mein Freund", "Oh man, ich hoffe wirklich, dass Bob Odenkirk okay ist", Michael McKean (73), der in "Better Call Saul" Odenkirks Bruder spielt, : "Du machst das, Bruder."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Die sechste Staffel von "Better Call Saul" sollte ursprünglich in diesem Jahr starten. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich die Produktion, voraussichtlich 2022 soll die letzte Staffel der Serie zu sehen sein. Die Rolle des Saul Goodman spielte Odenkirk schon in "Breaking Bad", die Figur machte ihn international bekannt.