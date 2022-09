Nach Zoff um Sohn Alessio: Wie ist die Stimmung zwischen Pietro Lombardi und Sarah Engels?

Im Patchwork-Haushalt Lombardi-Engels gibt es Beef. Auslöser des öffentlichen Streits ist eine neue Frisur des gemeinsamen Sohnes Alessio. Auf Pietro angesprochen reagiert Sarah Engels jetzt jedoch zurückhaltend.

Eigentlich präsentiert sich das einstige Traumpaar Pietro Lombardi und Sarah Engels als glücklich-getrennte Patchwork-Familie. Der ehemalige DSDS-Sieger erwartet mit Freundin Laura Maria ein Kind und auch die Ex ist mit Julian Engels wieder vergeben. Doch wenn es um den gemeinsamen Sohn Alessio geht, können auch mal die Fetzen fliegen.

Sarah Engels wütend auf Pietro Lombardi: "Was ist mit den Haaren meines Sohnes passiert?"

Auf Instagram hat Pietro Lombardi am Montag ein Foto mit Freundin und Sohn gepostet. Er wollte lediglich das Geschlecht des ungeborenen Babys enthüllen, doch Sarah Engels sticht etwas anderes ins Auge: die neue Frisur von Alessio. Der Siebenjährige trägt einen blondgefärbten Irokesenschnitt, was der Mama aber offensichtlich überhaupt nicht gefällt.

In den Kommentaren zu dem Bild schrieb die Sängerin an ihren Ex gerichtet: "Herzlichen Glückwunsch, aber was um Himmels willen ist mit den Haaren von meinem Sohn passiert?" Pietro Lombardi konterte darauf: "Manchmal reicht ein Glückwunsch aus. Das andere kannst du mir auch privat sagen, aber ich finde es gut und der Kleine auch." Inzwischen wurden die Kommentare wieder gelöscht.

Zoff mit Pietro Lombardi beendet? So reagiert Sarah Engels auf Nachfrage

Hat sich Sarah Engels inzwischen wieder beruhigt? Bei einem Event wird die 29-Jährige von darauf angesprochen und versucht, den Stress wegzulächeln. "Der Stand ist, dass ich zu dem Thema ehrlicherweise nichts mehr sagen möchte", wiegelt sie ab. Einen weiteren Seitenhieb kann sie sich jedoch nicht verkneifen. "Pietro ist dabei, seine Familie zu gründen. Ich wünsche ihnen auch wirklich alles Gute, aber ich habe meine kleine Familie und da bin ich unfassbar glücklich." Klingt, als sei der Zoff noch nicht komplett beigelegt.