Nach "Wednesday"-Ruhm: Jenna Ortega war "unglücklicher Mensch"

Durch die Netflix-Serie "Wednesday" weltberühmt zu werden, brachte für Jenna Ortega nicht nur Vorteile mit sich. Sie sei nach Staffel eins ein "unglücklicher Mensch" gewesen, erzählt sie. Das war der Grund.

Jenna Ortegas (22) plötzlicher "Wednesday"-Ruhm hat für die Schauspielerin nicht nur positive Seiten gehabt. Im Interview mit der US-amerikanischen , dass sie nach der ersten Staffel der Serie "ein unglücklicher Mensch" gewesen sei. "Nach dem Druck kam die Aufmerksamkeit - für jemanden, der eher introvertiert ist, war das sehr intensiv und beängstigend", erzählt Ortega.

Auch mit ihrer Rolle hadert sie offenbar in gewisser Weise. "Ich spiele in einer Serie mit, die ich noch jahrelang machen werde, in der ich eine Schülerin darstelle", erläutert sie. "Aber ich bin auch eine junge Frau." Die Schuluniform habe "einfach etwas sehr Bevormundendes an sich". Ihre Größe helfe ihr dabei auch nicht: "Außerdem schauen dich die Leute schon von Natur aus von oben herab an, wenn du klein bist."

Doch Ortega konnte durch die Netflix-Serie auch einige Dinge für ihr Leben mitnehmen. "Ich habe definitiv einen etwas ausgeprägteren Gothic-Geschmack als damals als Teenagerin", benennt sie einen positiven Einfluss. Sie habe sich "schon immer für düstere Dinge interessiert", sei früher aber "ein Disney-Kind" gewesen. Vor ihrer Rolle als Wednesday Addams war sie durch die Disney-Channel-Sitcom "Mittendrin und kein Entkommen" bekannt geworden.

Das vermisst Jenna Ortega

Aus früheren Zeiten vermisst Ortega offenbar vor allem die Anonymität. "Oh, auf jeden Fall", beantwortet sie eine Frage von The Weeknd (35) , ob diese ihr fehle. Auch sei es für den Schauspielstar schön gewesen, "viel weniger Druck gehabt zu haben". Ortega habe es genossen, sich alles zu erarbeiten. "Ich liebe die Hektik. Der Weg nach oben und die Anstrengungen eines Schauspielers hatten etwas, das mir sehr gefallen hat", sagt sie.

Mit "Wednesday" erreichte Jenna Ortega Ende 2022 neue Höhen. In wenigen Monaten wird sie auch in der zweiten Staffel der Serie zu sehen sein. Den ersten Teil der neuen Folgen veröffentlicht Netflix am 6. August 2025, der zweite Teil folgt am 3. September.