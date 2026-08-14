"Nach vielen Jahren heißt es Abschied nehmen": Laura Wontorra verlässt DAZN

Laura Wontorra verlässt DAZN. Das gab der Streamingdienst in einem kurzen Statement bekannt. Medienberichten zufolge könnte es die Sportreporterin ins Privatfernsehen ziehen.

Seit 2021 steht Laura Wontorra (37) für den Streamingdienst DAZN vor der Kamera. Nun trennen sich die Wege der Sportreporterin und der Plattform.

"Danke für alles, Laura! Nach vielen gemeinsamen Jahren heißt es Abschied nehmen. Danke für unzählige besondere Momente und eine großartige gemeinsame Zeit - vor und hinter der Kamera", heißt es in dem kurzen Statement, das DAZN am Freitagmorgen, 14. August, auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat. Man wünsche Wontorra auf ihrem weiteren Weg nur das Beste.

Die 37-Jährige selbst hat sich bislang nicht zu dem DAZN-Aus geäußert, teilte stattdessen am Donnerstag mehrere Fotos von ihrem Urlaub auf Sylt auf ihrem Instagram-Profil. Im April hatte Wontorra ihren Vertrag bei dem Streaminganbieter noch bis 2027 verlängert, nun wird die Zusammenarbeit offenbar vorzeitig beendet.

Laura Wontorra verbindet langjährige Zusammenarbeit mit RTL

Wie "Bild" berichtet, soll die Sportreporterin noch in diesem Sommer zu Sky und RTL wechseln. Eine offizielle Bestätigung seitens RTL oder Sky gibt es derzeit jedoch nicht.

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Laura Wontorra stand zuletzt bei der Fußball-WM der Männer in den USA, Kanada und Mexiko für Magenta TV vor der Kamera. Bei dem Kölner Privatsender RTL moderierte sie zudem in der Vergangenheit mehrere Formate wie "Deutschland sucht den Superstar", oder "Ninja Warrior Germany". Auch bei der "Jetski Star WM" mit Stefan Raab am 29. August wird sie die Moderation übernehmen. Seit Sommer 2025 steht sie außerdem für Sportübertragungen des Senders vor der Kamera, etwa bei Spielen der Nationalmannschaft.