Nach Vermisstenmeldung: Drake Bell von der Polizei gefunden

Die Sorge um Schauspieler Drake Bell scheint sich erledigt zu haben: Kurz nachdem der 36-Jährige von der Polizei als "vermisst und gefährdet" gemeldet wurde, stehen die Behörden nun in Kontakt mit ihm.

"Drake & Josh"-Star Drake Bell (36) ist nach einer Such-Aktion via Social Media wieder aufgetaucht. . Demnach soll der Schauspieler in Kontakt mit der Polizei in Daytona Beach stehen. Unklar sei, wo er sich in der Zwischenzeit aufgehalten habe. In einem Update auf der Facebook-Seite der Polizeibehörde heißt es: "Die Beamten hatten Kontakt mit Mr. Bell, er ist in Sicherheit."

Polizei suchte via Social Media nach Drake Bell

Das Daytona Beach Police Department hatte zuvor mit einem Foto des Schauspielers veröffentlicht. Auf dem Bild trägt Bell eine schwarze Kappe, eine Brille sowie ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei wiest in dem sozialen Netzwerk darauf hin, dass Bell - mit bürgerlichem Namen Jared Drake Bell - als "vermisst und gefährdet" gelte.

In dem Beitrag auf der offiziellen Facebook-Seite der Polizei heißt es: "Die Beamten suchen nach Jared Bell, Geburtsdatum 27.06.1986. Er sollte in einem grauen BMW, Baujahr 2022, unterwegs sein, und sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist möglicherweise die Gegend der Mainland High School am 12.04.2023 kurz vor 21 Uhr." Wer Informationen zu Bells Aufenthaltsort habe, könne sich per Telefon oder E-Mail melden.

Bell war durch die Nickelodeon-Show "Drake & Josh" international bekannt geworden. Die Comedy-Serie wurde von 2004 bis 2007 ausgestrahlt. Im Juli 2021 machte der Schauspieler Schlagzeilen, als er von einer damals 15-Jährigen beschuldigt wurde, sie mit Nachrichten belästigt zu haben. Infolgedessen wurde er zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung sowie zu 200 Sozialstunden verurteilt.

Ende des Jahres 2022 soll Medienberichten zufolge seine Ehe mit der Schauspielerin Janet von Schmeling auseinandergegangen sein. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.