Nach über zehn Jahren Beziehung: Téa Leoni heiratet Tim Daly

Serienliebe mit Happy End: Die "Madam Secretary"-Stars Téa Leoni und Tim Daly haben nach elf Jahren Beziehung in New York geheiratet. Die Zeremonie fand im kleinen Kreis der Familie statt.

Téa Leoni (59) und Tim Daly (69) haben sich nach über einem Jahrzehnt Beziehung das Jawort gegeben. Die beiden Schauspielstars heirateten am Samstag (12. Juli) in New York - in einer kleinen, intimen Zeremonie im Kreis ihrer engsten Familienangehörigen, .

Am Set hat es gefunkt - und keiner hat es geahnt

Kennengelernt hatten sich Leoni und Daly 2014 am Set der CBS-Politserie "Madam Secretary", in der sie über sechs Staffeln hinweg das fiktive Ehepaar Elizabeth und Henry McCord spielten. Aus dem On-Screen-Traumpaar wurde schon bald ein echtes: Bereits im Sommer 2014 - kurz nach Téa Leonis offizieller Trennung von ihrem damaligen Ehemann David Duchovny (64) - begann die private Liebesgeschichte der beiden, die sie zunächst aus der Öffentlichkeit heraushielten.

Erst im Dezember desselben Jahres wurde ihre Beziehung öffentlich - sehr zur Überraschung ihres Serienkollegen Geoffrey Arend (47), der sich damals gegenüber "People" erstaunt über die Romanze zeigte: "Niemand wusste wirklich Bescheid", verriet er. Die Liebesnews sorgten am Set für Verwunderung, aber auch große Zustimmung: "Tim ist einfach der Beste - sie passen wunderbar zusammen", schwärmte Arend.

Den ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt hatten Leoni und Daly im April 2015 beim White House Correspondents' Dinner in Washington, D.C., an der Seite von Journalistenlegende Bob Schieffer und Ex-US-Außenministerin Madeleine Albright. Damals scherzte Daly vor laufender Kamera: "Wir werden ein heißer Tisch."

Aller guten Dinge sind drei für Téa Leoni

Für Téa Leoni ist es die dritte Ehe. Zuvor war sie mit dem Werbefilmregisseur Neil Joseph Tardio Jr. (1991-1995) und Schauspieler David Duchovny (1997-2014) verheiratet. Auch "Private Practice"-Star Tim Daly blickt auf eine frühere Ehe mit Schauspielkollegin Amy Van Nostrand zurück, mit der er zwei erwachsene Kinder hat: Sam Daly (41) und Emelyn Daly (36).