Nach über 30 Jahren verraten: Sarah Jessica Parker datete Nicolas Cage

Also doch! Am Rande der Dreharbeiten zum Film "Honeymoon in Vegas - Aber nicht mit meiner Braut" sind sich Sarah Jessica Parker und Nicolas Cage - wie von vielen Fans vermutet - nähergekommen. Die Schauspielerin bestätigte in einer Late-Night-Talkshow, dass sie ihren Kollegen gedatet hat.

(ae/spot) | 14. Juli 2025 - 14:56 Uhr

Im 1992 erschienenen Film "Honeymoon in Vegas - Aber nicht mit meiner Braut" spielten Sarah Jessica Parker und Nicolas Cage ein Liebespaar. © imago images/Allstar

Seit mehr als drei Jahrzehnten wurde über eine Romanze spekuliert. Nun hat "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (60) bestätigt, dass sie tatsächlich mal was mit Nicolas Cage (61) hatte. Bei ihrem Kumpel Andy Cohen packt sie aus Die beiden drehten gemeinsam zwischen August und November 1991 die Komödie "Honeymoon in Vegas - Aber nicht mit meiner Braut", die mehrere Golden-Globe-Nominierungen erhielt und 1992 veröffentlicht wurde. Im Film verkörpern sie ein Liebespaar - und offensichtlich kamen sie sich auch abseits des Filmsets näher. In der Sendung vom 13. Juli antwortete Sarah Jessica Parker auf die Frage des Moderators Andy Cohen (57), ob sie Nicolas Cage gedatet habe mit den Worten: "Ja, das habe ich." Dieses Geständnis überraschte selbst Cohen, mit dem sie gut befreundet ist. Denn er äußerte erstaunt: "Oh wow. Wir müssen uns einiges erzählen!" Beide fanden schnell neue Partner Die Liaison mit Nicolas Cage dürfte allerdings von kurzer Dauer gewesen sein. Denn noch im Jahr 1991 lernte Parker den Schauspieler Matthew Broderick (63) kennen. Die beiden heirateten im Mai 1997 und haben drei Kinder. Zuvor war die Schauspielerin ebenfalls mit einem Kollegen liiert: Von 1984 bis 1991 dauerte die Beziehung mit Robert Downey Jr. (61), die an seiner Drogensucht zerbrach. Auch Nicolas Cage verliebte sich nach "Honeymoon in Vegas" schnell wieder. Er kam mit dem Model Kristen Zang (51) zusammen. Nach einer Verlobung folgte die Trennung 1994. Inzwischen blickt er auf vier gescheiterte Ehen zurück. Im Februar 2021 heiratete er seine fünfte Ehefrau, Schauspielerin Riko Shibata (30). Im September 2022 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt - Cages drittes Kind. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de