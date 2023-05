Nach turbulenten Wochen: Verena Kerth und Marc Terenzi in Cannes

Wo internationale Filmstars wie Johnny Depp oder Helen Mirren über den roten Teppich stolzieren, waren am Sonntag auch Verena Kerth und Marc Terenzi nicht weit. Sie präsentierten sich bei den Filmfestspielen von Cannes überraschend den Fotografen.

Seit bald einer Woche läuft die 76. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Das Who's Who der Filmwelt gibt sich in Südfrankreich wie immer die Ehre. Unzählige Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio (48), Jennifer Lawrence (32) oder Helen Mirren (77) sind in diesem Jahr ebenso vertreten, wie einige deutsche Filmpromis - darunter Veronica Ferres (57), Emilia Schüle (30) oder auch Matthias Schweighöfer (42) mit seiner Partnerin Ruby O. Fee (27). Auch Verena Kerth (41) und ihr Verlobter, Marc Terenzi (44), sind diesmal überraschend dabei. Die turbulenten letzten Wochen strahlen sie einfach weg.

"Was für ein Mega-Abend"

Die Moderatorin und der Sänger präsentierten zwar keinen Film, dafür aber ein Lächeln auf dem roten Teppich. In einer roten Traumrobe posierte Kerth für die Fotografen, Terenzi zog unterdessen mit einem gemusterten Smoking die Blicke auf sich.

Auf Instagram und von hinter den Kulissen. In ihren Stories sind sie etwa bei den Vorbereitungen zu sehen oder auch vor der Ankunft auf dem roten Teppich im Auto. An ihrer Seite die Schweizer High-Society-Dame und ehemalige Rennfahrerin Yolanda Egger (63), die ebenso veröffentlichte. "Was für ein Mega-Abend", schwärmte Kerth zu einer der Aufnahmen.

Turbulente Wochen

"Wir haben eine großartige Zeit zusammen. Wir wollen Zeit für uns", schreibt Terenzi außerdem zu einem ursprünglich von Kerth geposteten Clip. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Schlagzeilen rund um das Paar gegeben, das nun auch einen Anwalt eingeschaltet hat. "Wir prüfen aktuell, inwiefern wir gegen die öffentlichen Anschuldigungen vorgehen können und prüfen Strafanzeigen. Es geht um falsche Tatsachenbehauptungen, Verleumdung und üble Nachrede", erklärt er der "Abendzeitung". Laut Kerth gebe es "leider Menschen, die uns das Glück nicht gönnen". Terenzi versichert: "Unsere Liebe lassen wir uns nicht kaputtmachen."