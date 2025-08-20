Nach Trennung von Pietro Lombardi: Erste Worte von Laura Maria Rypa

Am Sonntag gab Laura Maria Rypa überraschend die Trennung von Pietro Lombardi bekannt. In ihrer Instagram-Story erzählt sie jetzt, wie es für sie weitergeht und bedankt sich bei ihren Followern für die Unterstützung.

Laura Maria Rypa (29) meldet sich erstmals nach der Trennung von Pietro Lombardi (33) zu Wort. In ihrer Instagram-Story bedankt sie sich für das Verständnis ihrer Follower, das ihr "wirklich viel" bedeute. "Auch wenn privat gerade einiges anders ist, weiß ich, dass der Alltag weitergeht", schreibt sie weiter.

"Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit." Dazu erklärt sie: "Mir ist es wichtig, meinen Partnern gegenüber zuverlässig zu bleiben und meine Kooperationen einzuhalten." Nach und nach werde sie wieder in ihre Routine zurückfinden und arbeiten. "Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt", richtet sie sich an ihre über 950.000 Follower und ergänzt ein rotes Herz.

Auf Pietro Lombardis Account bleibt es still

Am Sonntag hatte Laura Maria Rypa überraschend die Trennung von dem Sänger öffentlich gemacht. "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", hieß es in ihrer Instagram-Story.

"Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen. Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen", erklärte sie und bedankte sich für das Verständnis. Pietro Lombardi äußerte sich bislang nicht selbst zur Trennung. soll er sich in seine Heimatstadt Karlsruhe zurückgezogen haben, wo seine Familie und Freunde leben.

Seit 2022 waren Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verlobt. Im Januar 2023 und im August 2024 kamen ihre beiden Söhne zur Welt. Aus seiner früheren Beziehung mit Sängerin Sarah Engels (32) hat Lombardi zudem Sohn Alessio (10).