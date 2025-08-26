Nach Trennung von Pietro: Laura Maria Rypa ist "extrem dünn geworden"

Wenige Tage nach der Trennung von Pietro Lombardi zeigt Laura Maria Rypa auf Instagram, wie es ihr geht. Sie schreibt selbst, dass sie äußerst dünn geworden ist und auf sich achten muss.

Die vergangenen Tage und Wochen scheinen der Influencerin Laura Maria Rypa (29) stark zugesetzt zu haben. teilt sie nach der Trennung von ihrem Verlobten, dem Sänger Pietro Lombardi (33), ein Bild, das für ihre Followerinnen und Follower durchaus besorgniserregend sein dürfte.

"Um meinem Körper wieder das zu geben, was er braucht"

"Hey ihr Lieben, ich möchte ehrlich mit euch sein", meldet sich Rypa bei ihren Fans. "Ihr seht es selbst, ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden", berichtet die Influencerin. Daran solle man sich kein Beispiel nehmen, stellt sie sofort klar.

Die Gewichtsabnahme liege weder an Sport, noch an gesunder Ernährung. Rypa habe schon monatelang keinen Sport mehr getrieben, "sehr wenig gegessen und war unter großem Stress", berichtet sie. Sie fühle sich nicht mehr wohl in ihrem Körper und deshalb versuche sie seit dem gestrigen 25. August auch "bewusster zu essen. Nicht mit Verzicht oder Verboten, sondern einfach, um meinem Körper wieder das zu geben, was er braucht." Ihr erklärtes Ziel sei es, "langsam wieder zuzunehmen und Schritt für Schritt in meinen Alltag zurückzufinden".

Laura Maria Rypa sei es wichtig, zu zeigen, dass auch bei ihr nicht immer alles eitel Sonnenschein ist. "Nicht immer läuft alles perfekt", schreibt sie. "Auch ich habe Phasen, in denen es mir nicht gut geht und ich mich nicht wohlfühle. Und das ist okay."

Rypa und Lombardi gehen "getrennte Wege"

Zu dem von ihr angesprochenen Stress dürfte auch die Trennung von Lombardi gehören. Vor rund einer Woche teilte sie ebenfalls in einer Story ein Statement, in dem es hieß: "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen."

Lombardi und Rypa hatten sich im Jahr 2022 verlobt und haben zwei gemeinsame Söhne, die im Januar 2023 sowie im August 2024 zur Welt gekommen sind. Vor der Beziehung zu Rypa war Lombardi mit Sarah Engels (32) verheiratet. Aus dieser Ehe stammt ein weiterer Sohn des Sängers, der 2015 geboren wurde.