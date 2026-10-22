Nach Trennung von "Frühstücksfernsehen"-Star: Steffi Brungs teilt emotionale Botschaft

Vor sieben Jahren gab Steffi Brungs ihrem damaligen Partner, dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Chris Wackert, auf Hawaii das Jawort. Jetzt ist die TV-Bekanntheit an den Ort ihrer Hochzeit zurückgekehrt und teilt ein emotionales Video. Darin blickt sie auf die schmerzhafte Trennung zurück und macht anderen Betroffenen Mut.

Sieben Jahre nach ihrer Hochzeit mit Chris Wackert (37) ist Steffi Brungs (37) nach Hawaii zurückgekehrt. Der Ort, an dem die beiden 2019 ihre Liebe feierten, hat für die RTL-Moderatorin inzwischen eine andere Bedeutung. blickt sie auf das Ende ihrer Ehe zurück und zeigt, wie sehr sie sich in den vergangenen Monaten verändert hat.

Nach Trennung von Chris Wackert: Steffi Brungs blickt weinend zurück

"Heute vor 7 Jahren habe ich auf Hawaii das dritte Mal Ja gesagt. Zu einem Mann, mit dem ich heute nicht mehr zusammen bin", schreibt Brungs zu dem Clip, der sie zunächst weinend zeigt. "Das hab ich so ehrlicherweise nicht kommen sehen", gesteht sie. Fünf Monate nach der Trennung sei der Schmerz inzwischen jedoch überwunden. Was ihr im Mai noch das Herz zerrissen habe, tue heute nicht mehr weh.

Mit ihrem Beitrag möchte die Moderatorin auch anderen Menschen Mut machen, die gerade eine Trennung durchleben. Sie rät dazu, Schmerz, Trauer und Wut zuzulassen, statt die Gefühle zu verdrängen. Am Ende des Videos ist Brungs lächelnd zu sehen, wie sie im Regen und im Meer tanzt.

Auf Hawaii feierten sie ihre dritte Hochzeit

Der Ort ihres emotionalen Rückblicks ist dabei kein Zufall. Hawaii bezeichnete Brungs bereits früher als ihre zweite Heimat. Ein Teil ihrer mütterlichen Familie lebt dort, seit ihrer Kindheit reist sie regelmäßig auf die Inselgruppe.

Auch ihre Hochzeit mit Wackert feierte sie dort. Am 7. August 2019 hatte sich das Moderatorenpaar zunächst standesamtlich in Potsdam das Jawort gegeben, wenige Tage später folgte eine kirchliche Trauung in Berlin. Im Oktober wurde schließlich auf Hawaii ein drittes Mal geheiratet.

Die Beziehung hielt allerdings nicht. Im Juli 2026 wurde bekannt, dass Brungs und der "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator nach zwölf gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Beruflich hatten die beiden unter anderem gemeinsam die Netflix-Datingshow "Love Is Blind: Germany" moderiert.

Steffi Brungs hat ihr Leben neu geordnet

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Brungs in einer Instagram-Fragerunde ausführlicher über das Scheitern ihrer Ehe geäußert. "Manchmal reicht Liebe einfach nicht, um an einer Beziehung festzuhalten", erklärte sie. Auf die Frage, wer die Trennung eingeleitet habe, wollte sie allerdings nicht eingehen.