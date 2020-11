Nach Trennung von Andrej Mangold: Jennifer Lange tanzt mit Kampfsportler

Ein sexy Tanz, bei dem es gewaltig knistert: Jennifer Lange zeigt sich nach der Trennung von Andrej Mangold in den Armen eines anderen Mannes. Wer ist der Tanzpartner an ihrer Seite?

Jennifer Lange schwingt wieder das Tanzbein. Nach dem Eklat um "Das Sommerhaus der Stars" und der Trennung von Andrej Mangold scheint es ihr besser zu gehen und sie lässt auf Instagram sexy die Hüften kreisen. Dabei kommt die Influencerin ihrem Tanzpartner sehr nah.

"Auch wenn die Situation uns gerade ziemlich einschrankt, nutzen wir das Training zu zweit, was auch sehr bereichernd sein kann", schreibt Jenny zu dem kurzen Clip. Bei dem Tanz handelt es sich um einen "Bachata Sensual", einem Paartanz aus der Dominikanischen Republik.

Heißer Tanz mit Jennifer Lange: Wer ist der Partner an ihrer Seite?

"Wie bist du zu einem so guten Tanzpartner gekommen", will ein Fan von Jennifer Lange wissen. Bei dem Mann an ihrer Seite handelt es sich um Jonas Billstein. Der 28-Jährige ist Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und amtierender Europameister im Halbschwergewicht.

Jonas Billstein hat bereits Erfahrung mit dem "Bachata Sensual". Auf Instagram hat er einige Videos gepostet, die ihn beim Tanzen zeigen.

Jennifer Lange tanzt mit MMA-Kämpfer - "das sieht aus wie Sex"

Für Jenny ist es nicht das erste Mal, dass sie mit Jonas Billstein tanzt. Bereits vor wenigen Tagen veröffentlichte sie auf Instagram einen Clip mit dem MMA-Kämpfer. Die Fans sind begeistert von den erotischen Bewegungen der beiden. "Das sieht aus wie Sex, nur angezogen", schreibt ein Follower.