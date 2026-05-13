Nach Trennung und Zoff: Patrice Aminati findet klare Worte für Ex Daniel

Krebs in Endstadium und Trennung von Ehemann: Patrice Aminati erlebt aktuell physisch und psychisch eine schwere Zeit. Die Influencerin verrät der AZ, wie sie mit öffentlicher Kritik und dem Liebes-Aus umgeht.

Auf den ersten Blick ist es Patrice Aminati nicht anzusehen, wie es gesundheitlich um sie steht. Als sie vor wenigen Tagen aus dem Auto ihrer Eltern stieg, um in München die Eröffnung des neuen Ladens ihrer Freundin Kinga Mathe zu feiern, begrüßte die 31-Jährige top gestylt die Gäste mit einem Strahlen. An diesem Tag fühlte sich die Influencerin wohl, doch oft sehe das anders aus, sagt sie der AZ: "Die letzten Tage waren nicht so gut." 2023 machte Aminati öffentlich, unheilbar an schwarzem Hautkrebs erkrankt zu sein.

Öffentlicher Streit nach Krebs- und Trennungsdrama

Vor wenigen Monaten wurde dann auch noch die dramatische Trennung von Ehemann Daniel Aminati (52) publik. Vor allem für Patrice war das eine schwere Situation. Sie musste sich neben ihrer palliativen Krebs-Behandlung auch mit dem Scheitern ihrer Beziehung auseinandersetzen. Der Ton zwischen dem einstigen Liebespaar wurde rauer, es folgte gar ein öffentlicher Schlagabtausch. Nachdem Daniel Aminati öffentlich bekundet hatte, immer für Patrice und die gemeinsame Tochter Charly (3) da zu sein, warf sie ihm vor, Selbstdarstellung auf ihre Kosten zu betreiben. Er selbst nannte die Vorwürfe anschließend unverhältnismäßig.

"Mein ehemaliger Mann ist damit an die Öffentlichkeit gegangen und ich musste lernen, damit umzugehen", sagte Patrice Aminati jetzt der AZ.

"Spreche vorher immer mit meiner Familie"

Persönliche Informationen öffentlich, ohne Absprache zu teilen, komme für Patrice Aminati nicht infrage: "Wenn ich öffentlich etwas poste, spreche ich vorher immer mit meiner Familie und sage, dass das einen Einfluss auf sie haben könnte. Wenn ich dann das 'Go' bekomme, ist das für mich in Ordnung."

Bei öffentlichen Auftritten setzt Patrice Aminati aufgrund ihrer schweren Krebserkrankung und der Bestrahlungstherapie auf Perücken. © BrauerPhotos/S.Brauer

Patrice Aminati hofft auf Zukunft mit Ex Daniel: "Braucht eine gewisse Zeit"

Trotz des Trubels hat Patrice Aminati die Hoffnung, dass sich das Verhältnis zu Ex Daniel wieder verbessert: "Mein Wunsch ist es, dass wir von einer Paarbeziehung zu einer Elternbeziehung finden." Die 31-Jährige will mit ihrem Noch-Ehemann gemeinsam für Tochter Charly da sein. "Aber wie bei vielen anderen Ex-Paaren braucht das eine gewisse Zeit." Patrice Aminati ist nach dem Ehe-Aus wieder zu ihren Eltern gezogen. Gemeinsam kümmern sie sich die meiste Zeit um die Dreijährige.

2021 erlebten Daniel und Patrice Aminati noch glücklichere Zeiten. © BrauerPhotos

Doch nicht nur von ihrem Ehemann, auch von wildfremden Menschen bekommt die 31-Jährige öffentliche Kritik für ihren Umgang mit der Krebserkrankung im Endstadium. Unter anderem wird Patrice Aminati vorgeworfen, sich an guten Tagen auf Galas zu zeigen und lächelnd für die Fotografen zu posieren. "Das Netz kann ganz schön gemein sein", erklärte Patrice Aminati der AZ. "Ich lerne gerade, damit zu leben und das einzuordnen."

Konstruktive Kritik nehme sie sich durchaus zu Herzen, aber: "Vieles ist unter der Gürtellinie, und da weiß ich, dass ich das nicht persönlich nehmen darf." Patrice Aminatis Fazit: "Für mich ist Social Media ein überwiegend positiver Ort. Ich weiß aber, auf welche Seiten ich nicht schaue, wenn es mir nicht gut geht."