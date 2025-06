Nach Trennung: Marie Nasemann zieht aus und ist "null emotional"

Nach dem Ehe-Aus zeigt sich Marie Nasemann auf Instagram beim Auszug aus dem gemeinsamen Haus - und gesteht in einer Story, dass sie sich beim Packen der Boxen "null emotional" fühlt.

Model Marie Nasemann (36) und Sebastian Tigges (40) haben Anfang Mai ihre Trennung verkündet. "Nach fast acht Jahren Beziehung haben wir uns vor einiger Zeit dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen", . Die beiden haben im Mai 2021 geheiratet, 2020 kam ihr Sohn zur Welt, 2021 folgte ihre Tochter. Jetzt steht auch die räumliche Trennung des Ex-Paares an.

Vorfreude auf neue Wohnung

"Let the Wahnsinn begin", schrieb Nasemann am Donnerstag in einer Instagram-Story zum Start ihres Auszugs aus dem gemeinsamen Zuhause und zeigt ihren Followern einen hohen Stapel von Umzugsboxen. In einer weiteren Story verrät sie, dass ihre Kinder ebenfalls anwesend seien und sie sich neben dem Umzug um die beiden kümmern müsse. "Aber bis jetzt spielen sie einfach seit Stunden entspannt miteinander." Zu einem Clip, in dem sie Kleider aus ihrem Schrank in eine Box packt, schrieb sie über ihre Gefühlslage: "Muss sagen bisher auch null emotional. Bin einfach im Macherinnenmodus und auch sehr voller Vorfreude, übermorgen in der neuen Wohnung anzukommen."

Ende Mai gab Nasemann, die mit Tigges den Podcast "Family Feelings" betrieben hat, einen Einblick in ihre neue Wohnung. "Nach emotional belastenden Monaten, nach vielen Besichtigungen, Momenten des Zweifelns und des Sortierens - innerlich und äußerlich - ist jetzt etwas Neues da", schrieb sie . "Ein Raum nur für mich." Sie empfinde es als große Dankbarkeit und Freiheit, dass sie sich durch finanzielle Unabhängigkeit ein neues Zuhause schaffen könne.

Gleichzeitig verspüre sie Wehmut, "denn eine Single-Wohnung heißt auch: Dinge loslassen, die mal anders gedacht waren. Das Haus, das ich mit so viel Hingabe eingerichtet habe. Das Familienzuhause, in dem viele Erinnerungen stecken." Sie werde sich die größte Mühe geben, mit der Wohnung "ein neues Familienzuhause zu erschaffen. Auch wenn es nur die Hälfte der Zeit eine Familienwohnung ist und die andere Hälfte eine Single-Wohnung." In einer aktuellen Story gab Nasemann an: "Wenn Mittwoch zum ersten Mal die Kinder kommen, muss natürlich längst nicht alles perfekt sein. Mein Perfektionismus muss warten, 'Kids first'."