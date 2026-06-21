Nach Trennung: Jens Lehmann und Ex Conny beim "Brenner"-Sommerfest

Sommer, Sonne, kühle Drinks: Das Restaurant "Brenner" hat zum großen Sommerfest geladen. Unter den Promis war auch Jens Lehmann, der überraschend mit seiner Ex für die Fotografen posierte.

Es ist einer der absoluten Top-Hotspots in München: Das Restaurant "Brenner" an der Münchner Luxusmeile Maximilianstraße ist ein Ort, um gesehen zu werden. Am Donnerstagabend (18. Juni) hat Inhaber und Gastronom Rudi Kull zum glamourösen Sommerfest geladen. Welche Promis haben dort bei sommerlichen Temperaturen gefeiert?

Mit Filmproduzent Martin Krug, Stefanie Gräfin von Pfuel und Entertainer Wayne Carpendale konnte sich die prominent besetzte Gästeliste sehen lassen. "Ich freue mich sehr, dass das 'Brenner'-Sommerfest 2026 so wunderbar gelungen ist", freut sich Charlotte Gräfin von Oeynhausen, die das Event mitorganisiert hat, in der AZ. "Es ist jedes Mal eine besondere Freude, die Gäste zu begrüßen und zu erleben, wie viel gute Laune, Herzlichkeit und Lebensfreude zusammenkommen. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Brenner-Team – mit so viel Engagement, Professionalität und Leidenschaft macht jeder Einzelne den Abend zu etwas Besonderem."

Nach Trennung: Jens Lehmann kommt mit Ex zum Sommerfest in München

Für eine Überraschung sorgte Jens Lehmann. Der ehemalige Torhüter der Deutschen Nationalmannschaft erschien mit seiner Noch-Ehefrau. Nach Krisen-Gerüchten hatte Conny Lehmann im Mai 2025 die Trennung in "Bild" bestätigt: "Ich bin glücklicher Single." Trotz des gemeinsamen Auftritts hat das Ex-Paar nicht wieder zueinander gefunden. Wie die AZ weiß, sind Jens und Conny Lehmann nach wie vor getrennt, aber freundschaftlich verbunden.

Jens Lehmann mit Ex Conny und weiteren Gästen © BrauerPhotos / G.Nitschke

Auch Fashion-Bloggerin Jeannette Graf feierte den Sommer im Restaurant "Brenner" gemeinsam mit Ehemann Stephan. Es wurde mit den VIP-Gästen angestoßen, geplaudert und natürlich geschmaust. "Das 'Brenner' gehört für mich zu den Restaurants, die wie kaum ein anderes internationales Großstadtflair nach München bringen", schwärmt die Influencerin in der AZ. "Als Fashion-Liebhaberin war der Abend natürlich auch optisch ein Highlight: So viele stilvoll gekleidete Frauen in wunderschönen Sommerlooks zu sehen, hat perfekt zur Atmosphäre des Sommerfestes gepasst. Es war ein großartiger Abend für meinen Mann und mich."

Welche weiteren Promis das "Brenner"-Sommerfest feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.