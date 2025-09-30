Nach Trennung: Ex von Jimi Blue Ochsenknecht fordert Entschuldigung

Familienkonflikte, Liebes-Chaos, Gefängnis und ein Öffentlichkeits-Comeback: Bei Jimi Blue Ochsenknecht war in den vergangenen Jahren so einiges los. Nun zieht der "Wilde Kerle"-Star Bilanz – und reagiert auf die deutliche Forderung einer geschundenen Ex-Freundin.

Jimi Blue Ochsenknecht (33) wurde durch die Filmreihe "Die wilden Kerle" zum gefeierten Kinderstar. Ein Leben in der Öffentlichkeit birgt Vor- und Nachteile, wie der Schauspieler vor allem in den vergangenen Jahren schmerzvoll erfahren musste. Nach einer öffentlichen Schlammschlacht hat er sich nun der Mutter seiner Tochter Snow (3) wieder angenähert – und legt in einem gemeinsamen Interview die Karten auf den Tisch.

Yeliz Koc zu Jimi Blue Ochsenknecht: "Nie bei mir entschuldigt"

Es ist eine unerwartete Kooperation, die Jimi Blue Ochsenknecht nun eingeht: Gemeinsam mit Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) wird der 33-Jährige schon bald in einer eigenen Reality-Show auf Sky zu sehen sein. Gegenüber verrät die 31-Jährige: "Trotz allem, was sich Jimi geleistet hat, verstehen wir uns wirklich gut. Mit unserem neuen Format haben wir den Beweis auf Video, dass man verzeihen kann und dass sich Jimi wirklich Mühe gibt und versucht, vieles wiedergutzumachen."

Den Kontaktabbruch und die lange Abwesenheit von der gemeinsamen Tochter Snow kann Yeliz Koc natürlich nicht vollends vergessen: "Kontakt haben wir wieder, seitdem er Single ist. Und tatsächlich hat sich Jimi für die Zeit davor nie wirklich bei mir entschuldigt." Für Jimi Blue ein unverständlicher Vorwurf: "Ernsthaft? Doch. Also geredet haben wir schon eine Menge." "Aber auf eine aufrichtige, ehrliche Entschuldigung warte ich noch immer", bleibt Yeliz Koc ihrem Standpunkt treu.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Jimi Blue Ochsenknecht: "Für eine neue Beziehung hätte ich keinen Kopf"

Der 33-Jährige verspricht Yeliz Koc daraufhin, die aufrichtige Entschuldigung eines Tages nachzuholen. Darüber hinaus möchte sich Jimi Blue Ochsenknecht nützlich in den Alltag von Ex-Freundin und Tochter einbringen, wenn er die beiden in Hannover besucht: "Ich helfe, wo ich kann. Und wenn es eben der Müll ist, den ich rausbringe."

Von einem Liebes-Comeback ist allerdings nicht die Rede. Yeliz Koc betont, derzeit Single zu sein und Jimi Blue Ochsenknecht verrät: "Ich bin Yeliz wirklich sehr dankbar, dass sie mir noch eine Chance gegeben hat. Ich muss in vielen Dingen noch dazulernen, auch als Vater. Manchmal bin ich selbst noch ein Kind und tobe mit Snow über die Wiese, blödel rum. Dann lacht sie immer schallend. Endlich lacht mal eine Frau, wenn ich einen Witz mache. Für eine Beziehung hätte ich aktuell keinen Kopf."

Gefängnisaufenthalt von Jimi Blue Ochsenknecht: "Snow weiß es nicht"

In den vergangenen Monaten hatte Jimi Blue Ochsenknecht vor allem mit einer unbezahlten Hotelrechnung, einer Verhaftung und der Auslieferung nach Österreich von sich reden gemacht. Ausgerechnet Ex-Partnerin Yeliz Koc war es, die für die offene Rechnung aufkam. Auf Kaution kam er schließlich aus dem Gefängnis frei und wurde im August 2025 vom Landgericht Innsbruck zu einer Geldstrafe von 18.000 Euro verurteilt.

Über seine Zeit hinter Gittern sagt der Schauspieler zu "Bild": "Snow weiß nicht, dass ich im Gefängnis war. Als ich danach anrief, hat sie sich einfach nur gefreut." Für die Zukunft äußert Jimi Blue Ochsenknecht abschließend den großen Wunsch: "Dass wir uns als Familie nicht verlieren." Und Yeliz Koc pflichtet ihm bei: "Ich bin für alles offen. Hauptsache, Snow hat ihren Papa."