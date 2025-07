Nach Tour-Ende: Justin Timberlake enthüllt Borreliose-Erkrankung

Nach vielfacher Kritik an seiner Tour-Performance hat Justin Timberlake bekannt gegeben, an Borreliose erkrankt zu sein. Die Welttournee des Sängers endete erst am gestrigen Mittwoch nach über einem Jahr.

"Ich stand vor einer persönlichen Entscheidung. Die Tournee abbrechen? Oder weitermachen und eine Lösung finden?" Mit diesen Worten reflektierte Justin Timberlake (44) seine "Forget Tomorrow"-Tour, die am Mittwoch in der Türkei zu Ende ging. Denn seiner zum Teil schwachen Leistung auf der Bühne liegt eine Krankheit zugrunde, die der Sänger am Donnerstag in einer langen bekanntgab.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der "Cry Me a River"-Sänger wurde in den vergangenen Wochen und Monaten vielfach für seine unspektakulären Auftritte kritisiert. In einem aktuellen schlurfte Timberlake über die Bühne, präsentierte keine wilden Tanzbewegungen und hielt das Mikrofon nur selten an den Mund. Bevor er "falsch interpretiert" werde, habe er sich nun dazu entschlossen, "offen über seine Schwierigkeiten zu sprechen".

"Unter anderem habe ich mit einigen gesundheitlichen Problemen gekämpft und bei mir wurde Borreliose diagnostiziert - ich sage das nicht, damit ihr Mitleid mit mir habt - sondern um euch einen Einblick zu geben, womit ich hinter den Kulissen zu tun habe", erklärte er seinen Followern.

"Geistig als auch körperlich schwach"

Timberlake wies darauf hin, dass Lyme-Borreliose, eine durch Zecken übertragene bakterielle Infektion, "sowohl psychisch als auch physisch unendlich belastend sein kann". Die Diagnose habe den Grammy-Gewinner zunächst geschockt, aber half ihm, zu verstehen, warum er "auf der Bühne stand und massive Nervenschmerzen hatte oder einfach nur wahnsinnig müde oder krank war".

Seine Welttournee abbrechen wollte der zweifache Vater und Ehemann von Schauspielerin Jessica Biel (43) allerdings nicht: "Die Freude, die mir das Auftreten bereitet, überwiegt bei weitem den vorübergehenden Stress, den mein Körper empfand." Er sei froh, dass er weitergemacht habe, um seine "mentale Stärke" unter Beweis zu stellen und "besondere Momente" mit seinen Fans zu teilen, so Timberlake.