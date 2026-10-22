Nach tödlichem Unfall: L'Osteria-Gründer Klaus Rader am Tegernsee beigesetzt

Im Kreise seiner Familie, Freunde und Wegbegleiter wurde der verstorbene L'Osteria-Gründer am Donnerstag am Tegernsee beigesetzt: Klaus Rader (†63) war vor knapp zwei Wochen bei einem tragischen Autounfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Seine Witwe Viky Rader widmet ihrem Ehemann emotionale Worte.

Üppige weiße Trauerkränze säumen den Weg auf dem friedlich gelegenen Bergfriedhof in Bad Wiessee am Tegernsee: Hier wurde Klaus Rader am Donnerstag beigesetzt.

Ein Meer aus Blütenblättern und prächtigen Trauerkränzen erstreckt sich auf dem Bergfriedhof Bad Wiessee: Am Donnerstag haben Familie, Freunde und Wegbegleiter dem verstorbenen L'Osteria-Gründer Klaus Rader (†63) die letzte Ehre erwiesen. Rund 250 Trauergäste waren gekommen, berichtet "Bild".

Malerischer Bergfriedhof: Klaus Rader am Tegernsee beigesetzt

Die Beerdigung fand an einem der Lieblingsorte des Gastronomie-Unternehmers statt: am Tegernsee. Die Grabstätte des verunglückten Unternehmers wurde von Witwe Viktoria "Viky" Rader und seinen Kindern ausgesucht.

Rader war am 9. Oktober bei einem tragischen Unfall auf Mallorca plötzlich aus dem Leben gerissen worden. Der leidenschaftliche Motorsport-Fan, der gebürtig aus Karlsruhe stammte, hatte sich gemeinsam mit seiner Co-Pilotin, der österreichischen Rennfahrerin Christina Ettel, an einer Rallye teilgenommen und war auf einer kurvenreichen Bergstraße mit seinem Sportwagen, einem Porsche GT3 RS, von der Fahrbahn abgekommen und 30 Meter in die Tiefe gestürzt.

Nach Unfall: Raders Beifahrerin kann nicht an Beerdigung teilnehmen

Während für Rader am Unfallort jede Hilfe zu spät kam, überlebte seine Beifahrerin mit schweren Verletzungen. Weil sie laut "Bild"-Informationen noch immer in einer Klinik behandelt werden muss, konnte Ettel nicht an der Beerdigung am Tegernsee teilnehmen. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kam, ist noch immer unklar.

Mit der Restaurantkette L'Osteria schuf Klaus Rader zu Lebzeiten ein echtes Gastro-Imperium © imago

Rader hinterlässt insgesamt sechs Kinder. Vier Kinder stammen aus seiner Ehe mit dem Model Viky Rader. Erst im Sommer hatte das Paar, zwischen dem ein Altersunterschied von mehr als 20 Jahren lag, sein Ehegelöbnis in einer romantischen Zeremonie auf Mallorca erneuert.

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"Mein Mann für immer": Viky Rader widmet ihrem Mann emotionale Worte

Seine Witwe widmete ihrem verstorbenen Mann öffentlich herzzerreißende Worte: "In liebevoller Erinnerung einer Legende", schrieb das 42-jährige Model auf Instagram zu einer Reihe emotionaler Familienbilder. Seit der Geburt ihrer Tochter, die selbst von einem angeborenen Herzfehler betroffen ist, engagiert sie sich leidenschaftlich für Kinder mit dieser Krankheit. "Der Verlust, den nur das Universum heilen kann, die Erinnerungen, die für immer in uns leben werden. Mein Mann für immer".

Bislang ziert nur ein Holzkreuz die Grabstätte des L'Osteria-Gründers auf dem Bergfriedhof in Bad Wiessee. © API

Bekannte Gäste bei Beerdigung des L'Osteria-Gründers

Unter den Gästen auf der Beerdigung in Bad Wiessee waren unter anderem auch Münchner Feinkost-König Michael Käfer und seine Frau Clarissa.

Klaus Rader gründete 1999 gemeinsam mit seinem Studienfreund Friedemann Findeis die italienische Restaurantkette L'Osteria. Mit inzwischen 200 Restaurants in zehn Ländern schuf der Unternehmer zu Lebzeiten ein echtes Gastro-Imperium.