Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Team rund um Florian Silbereisens "Schlagerbooom" eine Kollegin verloren hat. Jetzt meldet sich auch der Showmaster selbst zum Tod der Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister.

Florian Silbereisen hat sich öffentlich von einer Kollegin verabschiedet, die vor wenigen Tagen gestorben ist.

Seit 2024 war Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister für die Outfits von Florian Silbereisens "Schlagerbooom" und "Feste"-Shows verantwortlich. Mitte November starb sie im Alter von 83 Jahren. Entertainer Silbereisen trauert um seine treue Wegbegleiterin.

Florian Silbereisen trauert um Kollegin

"Wir alle werden sie sehr vermissen", teilt der Schlagerstar dem Blatt "SUPERillu" mit. Am kommenden Samstag (28. November) steht Florian Silbereisen mit seinem "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl auf der Bühne. Für diese XXL-Show hatte Elke Schleuß-Gillmeister bis zuletzt an den Kostümen gearbeitet. "Bis vor ein paar Tagen hat Elke die ‚Adventsfest‘-Show für Samstag vorbereitet, es gab tägliche Gespräche mit dem Team", zeigt sich der Gastgeber vom Tod seiner Kollegin schockiert.

Nach Tod von Kostümbildnerin: Vermächtnis wird beim "Adventsfest" präsentiert

In der Sendung werden die modischen Kreationen der Kostümbildnerin zum letzten Mal präsentiert. Für Florian Silbereisen wird das ein trauriger, aber auch stolzer Moment. "Wenn am Samstagabend die kleinen Weihnachtsengelchen den roten Vorhang für die große Eurovisionsshow öffnen, tragen die Engelchen natürlich die von Elke entworfenen und liebevoll gestalteten Kostüme", sagt der Entertainer wehmütig.

"Manchmal kommt der Abschied plötzlicher als gedacht"

Auch Ludwig Mond, choreografischer Leiter der Silbereisen-Shows, hat sich zum Tod von Elke Schleuß-Gillmeister geäußert. "An Rente war bei dir ganz und gar nicht zu denken", schreibt er zu einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram. "Dafür war deine Leidenschaft einfach zu groß: für die Kostüme, für die Federn, für die Show. Und doch kommt der Abschied manchmal plötzlicher als gedacht. Am Freitag sind wir noch die Kostüme für die nächste Show durchgegangen. Jetzt schaust du sie dir von oben an."

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Woran Elke Schleuß-Gillmeister gestorben ist, ist nicht öffentlich bekannt. Die Show-Verantwortlichen und Florian Silbereisen selbst haben sich nicht zur Todesursache geäußert.