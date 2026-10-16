Nach Tod von L’Osteria-Gründer Klaus Rader: Herzzerreißende Worte von Witwe Viktoria

Vor einer Woche verunglückte Klaus Rader. Der Gründer der Kette L’Osteria kam auf Mallorca mit seinem Auto von der Straße ab und starb. Witwe Viktoria hatte vor wenigen Tagen die Unfallstelle besucht. Jetzt öffnet sie ihr Fotoalbum und schreibt herzzerreißende Worte über ihren Verlust.

Mit 63 Jahren ist Klaus Rader bei einem Unfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Der erfolgreiche Unternehmer hinterlässt Ehefrau Viktoria und vier Kinder. Die Witwe zeigt ihre Trauer ganz öffentlich. Nachdem sie vor wenigen Tagen den Ort besucht hatte, an dem ihr Liebster tödlich verunglückt war, meldete sie sich nun mit rührenden Worten.

Ehefrau von Klaus Rader: "Ein Schmerz, der sich nicht in Worte fassen lässt"

Viktoria Rader hat bei dem schrecklichen Unglück nicht nur ihren Ehemann, sondern auch den Vater ihrer Kinder verloren. Auf Instagram hat die 42-Jährige nun ihr Bilderalbum geöffnet und . Die Zeilen, die sie dazu geschrieben hat, sind herzzerreißend: "In liebevollem Gedenken an eine Legende. Der liebevollste Vater. Die Liebe meines Lebens. Die Güte und Liebe, die er schenkte – unermesslich. Ein Mensch, der durch nichts zu ersetzen ist. Ein Schmerz, der sich nicht in Worte fassen lässt. Die Ungerechtigkeit des Lebens, die wir niemals begreifen werden. Ein Verlust, den nur das Universum heilen kann. Erinnerungen, die für immer bei uns bleiben. Mein Mann – für immer."

Viktoria Rader besucht Ort, an dem ihr Ehemann tödlich verunglückt ist

Wenige Tage zuvor hatte Viktoria Rader den Ort besucht, an dem ihr Ehemann Klaus gestorben ist. "This Place, RIP", schrieb sie mit einem gebrochenen Herz-Emoji zu dem Schwarz-Weiß-Foto. Darauf zu sehen ist die Witwe des L’Osteria-Gründers, wie sie mit verschränkten Armen an einem Abhang neben einer Straße sitzt. Genau dort stürzte ihr Ehemann mit seinem Auto in eine Schlucht. Ihr Gesicht versteckt die 42-Jährige hinter einer Sonnenbrille und einer Baseball-Kappe. Musikalisch untermalt war das Foto mit dem Lady-Gaga-Song "Always Remember Us This Way" – in dem Lied geht es um schmerzlichen Verlust und die Erinnerung an besondere Momente.

Viktoria Rader an der Unfallstelle: Hier ist ihr Ehemann mit seinem Auto tödlich verunglückt. © instagram/vikyrader

Klaus Rader und Ehefrau Viky feierten erst im Sommer große Hochzeit

Erst Ende Juni feierten L’Osteria-Gründer Klaus Rader und seine Frau eine prunkvolle Hochzeit im Alcázar de Artà auf Mallorca. Kennengelernt hatten sich die beiden einst im Münchner Club "Hugo’s", 2010 gaben sie sich standesamtlich das Jawort. Vier gemeinsame Kinder machten ihr Familienglück perfekt.

Ein Herz und eine Seele: Viky und Ehemann Klaus Rader. © Gisela Schober/Viky Rader/PR via Getty Images

Klaus Rader: Sein Auto stürzte in eine Schlucht

Wie die "Bild" aus seinem engen Freundeskreis erfuhr, war Klaus Rader am 9. Oktober mit seinem Porsche GT3 RS bei der "550 Challenge Mallorca" unterwegs. Laut "Mallorca Zeitung" kam sein Fahrzeug auf der Landstraße Ma-10 zwischen Pollença und Lluc von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Schlucht. Für den 63-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Seine 39-jährige Beifahrerin, die österreichische Co-Pilotin Christina Ettel, überlebte den Unfall, erlitt nach Polizeiangaben jedoch eine Rückenmarksverletzung. Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang unklar.

Rallye wurde nach dem tragischen Unfall gestoppt

Die Veranstalter der "550 Challenge Mallorca" brachen die Rallye unmittelbar nach dem tödlichen Unfall ab. In einer Mitteilung sprachen sie den Angehörigen und Freunden ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. "Ihnen gilt in dieser schweren Zeit unsere volle Unterstützung und Anteilnahme", heißt es darin.

Berufliches Traumpaar: Friedemann Findeis und Klaus Rader in einer Münchner L'Osteria-Filiale. © Getty Images/Hannes Magerstädt

Klaus Rader: Vom ersten L’Osteria-Restaurant zum Gastro-Imperium

1999 gründete Klaus Rader gemeinsam mit Friedemann Findeis in Nürnberg das erste L’Osteria-Restaurant. Aus dem einst kleinen italienischen Lokal wurde eine der erfolgreichsten Restaurant-Ketten Deutschlands mit zahlreichen Standorten in ganz Europa. Auch am Aufbau der Gastronomiekette Vapiano war Rader beteiligt.