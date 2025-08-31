Nach Tod seiner Mutter: Emotionaler TV-Auftritt von Stefan Mross

Stefan Mross stand am Sonntag erstmals nach dem Verlust seiner Mutter wieder auf der "Immer wieder sonntags"-Bühne. Unter Applaus und mit zitternder Stimme eröffnete er die Sendung.

Stefan Mross (49) hat sich nach dem Tod seiner Mutter Stefanie sichtlich emotional gezeigt. Bei seiner Rückkehr nach einer verpassten Ausgabe begrüßte ihn das Publikum mit viel Applaus. Mit Zittern in der Stimme und Tränen in den Augen richtete sich Mross an die Zuschauer. "Es wird heute eine bisschen andere Sendung", erklärte er. Die Emotionen aus den vergangenen Wochen "kann nur derjenige verstehen, der das einfach mal miterlebt hat", so Mross.

In bewegenden Worten erinnerte er an seine Eltern: "Meiner Mama war es ganz, ganz wichtig - auch meinem Papa, der vor 15 Jahren fast auf den gleichen Tag von uns gegangen ist - dass ich einfach Leute glücklich machen darf. Und darum bin ich heute hier mit einem kleinen Lächeln", sagte Mross beim Saisonfinale.

Danach startete die Sendung wie üblich mit dem Intro. Mross begrüßte Schlagerstars wie Beatrice Egli und Nicole. Auch Inka Bause, Ronja Forcher und Julian David betraten unter anderem die Bühne.

"Immer wieder sonntags" kommt im Juni 2026 zurück

In der vergangenen Woche hatte Ex-Frau Stefanie Hertel (46) Stefan Mross vertreten - "auf ausdrücklichen Wunsch" von Mross, wie der SWR mitteilte. Der Moderator nahm sich demnach "eine familiäre Auszeit, um in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten" zu sein. Mross' Mutter war im Alter von 85 Jahren in ihrer Heimat Oberbayern verstorben.

Für Mross war es jetzt das letzte Mal "Immer wieder sonntags" in diesem Jahr. Am 7. September folgt laut SWR ein Best-of mit den Highlights der diesjährigen Sendungen. Die nächste "Immer wieder sonntags"-Saison wird dem Sender zufolge voraussichtlich im Juni 2026 beginnen.

Stefan Mross präsentiert die ARD-Show "Immer wieder sonntags" aus dem Europa-Park in Rust und begrüßt in den Sommermonaten wechselnde Gäste aus der Schlagerszene. Die Sendung feierte ihre Premiere im Jahr 1995.