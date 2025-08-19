Nach Tod ihres Ehemanns: Aubrey Plaza spricht über ihre Trauer

Schauspielerin Aubrey Plaza spricht sieben Monate nach dem Tod ihres Ehemanns Jeff Baena erstmals offen über ihre Trauer. Mit bewegenden Worten beschreibt sie, wie sie täglich versucht, mit dem Verlust umzugehen.

Aubrey Plaza hat sieben Monate nach dem Tod von Ehemann Jeff ein Update gegeben.

"The White Lotus"-Star Aubrey Plaza (41) hat sieben Monate nach dem tragischen Tod von Ehemann Jeff Baena (1977-2025) ein Update zu ihrem Befinden gegeben. Der Regisseur und Drehbuchautor war Anfang Januar im Alter von 47 Jahren an Suizid gestorben. Nun sprach die Schauspielerin mit Amy Poehler (53) über ihre aktuelle Gefühlslage.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Auf die Frage, wie sie sich nach einem "schrecklichen, tragischen Jahr" fühle, antwortete Aubrey Plaza offen: "Im genau gegenwärtigen Moment freue ich mich, mit dir zusammen zu sein. Insgesamt bin ich hier, ich funktioniere. Ich bin dankbar, dass ich mich wieder in der Welt bewege. Ich glaube, es geht mir okay, aber es ist natürlich ein täglicher Kampf."

Trauer fühlt sich wie Horrorfilm an

Um ihre Trauer zu beschreiben, verglich Aubrey Plaza sie mit dem neuen Sci-Fi-Film "The Gorge" (2025) mit Miles Teller und Anya Taylor-Joy. In dem Film befinden sich Figuren auf Klippen mit einem Abgrund dazwischen, in dem gefährliche Monster lauern.

Es sei "ein dummer Vergleich" und sie habe es zunächst scherzhaft gemeint. Inzwischen stehe sie aber dahinter, erklärte Plaza: "Als ich den Film gesehen habe, dachte ich sofort: So fühlt sich meine Trauer an ... oder so könnte sie sich anfühlen. Ständig ist da ein riesiger Ozean voller Schrecklichkeit, den ich sehen kann." Weiter schilderte sie: "Manchmal will ich einfach hineinspringen und darin sein, dann wieder versuche ich, Abstand zu gewinnen. Aber er ist immer da."

Zum Zeitpunkt seines Todes waren sie getrennt

Aubrey Plaza und Jeff Baena heirateten 2020 nach knapp zehn Jahren Beziehung. Zum Zeitpunkt seines Todes sollen die beiden getrennt gewesen sein. Wenige Tage nach Bekanntwerden seines Todes schrieb Plaza in einem Statement, es sei "eine unvorstellbare Tragödie" und sie bitte um Privatsphäre.