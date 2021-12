Nach Tod des Babys: Frau von Nick Cannon nimmt via Instagram Abschied

Der erst fünf Monate alte Sohn von Nick Cannon und Alyssa Scott ist tot. Die Ehefrau des Mariah-Carey-Ex nimmt nun via Instagram mit bewegenden Videos Abschied von ihrem Baby.

Bewegende Bilder in den aktuellen Instagram-Storys von Alyssa Scott (27). ihres verstorbenen Sohnes Zen Abschied. Cannon verkündete nahezu , dass sein Baby im Alter von nur fünf Monaten an einem Hirntumor verstorben sei. Die neuen Aufnahmen zeigen Scott mit ihrem Sohn in glücklichen Momenten, zum Beispiel wie er nach einem Nickerchen gerade wieder aufwacht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Cannon gab parallel dazu unter Tränen bekannt, dass sein Sohn es nicht geschafft habe und verstorben sei. Der Ex von Mariah Carey sprach von einem "süßen kleinen Jungen mit großen Augen", der von ihm gegangen sei. Bei Ärzten sei zunächst festgestellt worden, dass Zen einen Hirntumor habe. Er sei anschließend sofort operiert worden. Er lobte die Mutter des Jungen als "die stärkste Frau, die ich jemals gesehen habe" und als "die beste Mama".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Lage verschlechtert sich dramatisch über Thankgsgiving

Über Thanksgiving hätte sich die Lage sehr verschlechtert. Der Tumor sei extrem schnell gewachsen. Er habe das vergangene Wochenende noch einmal mit dem Kleinen verbracht, sei mit ihm am Sonntag ans Meer gefahren und habe seinen Sohn "zum letzten Mal gehalten".