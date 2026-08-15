Nach Tod der Rosenstolz-Sängerin spricht Peter Plate über Angst: "Habe einfach keinen Bock"

Peter Plate, Gründer des Duos Rosenstolz, hat den Tod seiner Partnerin AnNa R. noch nicht überwunden. Auch er habe Angst vor dem Tod, sagt der Sänger am Freitagabend in der WDR-Talkshow "Kölner Treff".

Rosenstolz-Mitgründer Peter Plate hat Angst vorm Tod. Das erklärte der Sänger am Freitagabend in der WDR-Talkshow "Kölner Treff". Den Tod seiner langjährigen Musikpartnerin AnNa R. im März 2025 hat er noch immer nicht überwunden. Er empfinde Dankbarkeit, sagte Plate. Darum habe er auch einige Hits von Rosenstolz in sein Musical "Romeo und Julia" eingebaut, vor allem den Song "Liebe ist alles".

"Dass AnNa als Mensch gegangen ist, das ist ja die Katastrophe. Ein Menschenleben endete viel zu früh, das ist das Traurige", erklärte der Sänger, der gemeinsam mit seinem Freund Ulf Leo Sommer das Berliner Theater des Westens sechs Jahre lang als künstlerischer Intendant leitete und es auch gemietet hat.

"Bei mir ist es jetzt so: Angst ist leider mein Lebensthema. Ich habe auch Angst vorm Tod. Ich habe einfach keinen Bock, nicht mehr hier zu sein", sprach Plate sichtlich emotional. "Ich liebe das Leben."

Peter Plate schrieb Musical-Stücke ursprünglich für Rosenstolz

Aus dem Leben hat er schon vier herausgeholt. Seit einigen Jahren läuft das Musical über "Romeo und Julia", das er gemeinsam mit seinem ehemaligen Lebenspartner Ulf Leo Sommer geschrieben hat. Besonderen Wert hat er dabei auf die weibliche Hauptdarstellerin gelegt. "Wir dachten, wir brauchen eigentlich so eine Julia, die ein bisschen Pippi Langstrumpf ist, die ist schon öfter von diesem Balkon abgehauen." Auch bei den Männern musste genau ausgewählt werden. "Unser Romeo ist ein bisschen dumm", beschreibt Peter Plate. "Der versteht viele Sachen nicht. Aber der ist halt heiß."

Das Musical "Romeo und Julia - Liebe ist alles" feierte im April 2023 seine Uraufführung im Berliner Theater des Westens. Es erzählt die Tragödie von Romeo und Julia nach William Shakespeare. Zwei der 28 Musikstücke, die das Musical enthält, hatte Peter Plate für das Duo Rosenstolz geschrieben. Der Song "Liebe ist alles" erschien erstmals 2004 auf dem Rosenstolz-Album "Herz" und kam bis auf den sechsten Platz der Deutschen Single-Charts.