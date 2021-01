Nach Tagesschau: Jan Hofer moderiert "Punkt 12 "

Nach fast 36 Jahren als Chefsprecher bei der "Tagesschau" hat Jan Hofer den Sender gewechselt - zumindest für einen Gastauftritt.

Nur wenige Wochen ist es her, dass Jan Hofer seine letzte "Tagesschau" moderiert hat. Umso überraschter dürften die Zuschauer gewesen sein, dass sie ihn am Dienstag an ungewohnter Stelle wiedersehen durften: als Moderator bei "Punkt 12" auf RTL.

Bei seinem Überraschungsauftritt übernahm Jan Hofer für Katja Burkard die Anmoderation für einen Beitrag über die Tanzshow "Let's Dance". Offenbar ein Auftrag in eigener Sache, immerhin wird Hofer in wenigen Wochen selbst bei der Sendung als Kandidat das Tanzbein schwingen. Sein Arzt hatte laut dem 68-Jährigen grünes Licht gegeben.

"Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe präsentieren kann", erklärt der 1,72 Meter große Moderator humorvoll seine Teilnahme. Erst am Wochenende hatte RTL alle Teilnehmer von "Let's Dance" bekannt gegeben. Mit dabei sind neben Jan Hofer unter anderem Schauspieler Erol Sander, Sängerin Senna Gammour, Schlagersänger Micky Krause und Barack Obamas Halbschwester Dr. Auma Obama.