Nach Sturz beim Joggen: Cathy Hummels lässt MRT machen

Cathy Hummels ist vor wenigen Tagen bei einer Joggingrunde gestürzt und hat sich blutige Wunden zugezogen. Um innere Verletzungen ausschließen zu können, will sich die Influencerin genauer untersuchen lassen.

Cathy Hummels (37) hat sich bei einem Event am österreichischen Mondsee vor wenigen Tagen eine Verletzung zugezogen. Die Influencerin ist auf einer Joggingrunde gestürzt und will am kommenden Freitag eine Kernspintomographie machen lassen.

"Mit voller Wucht" auf Kiesbett gestürzt

"Ich bin beim Laufen rund um den See gestürzt", erzählt Hummels nun . Ausgerechnet auf den letzten 200 Metern sei es zu dem Sturz gekommen. "Ich war im Sprint, hochkonzentriert, das Ziel klar vor Augen. Der Weg war mit Kiesel und festen Steinen gesäumt", blickt die Influencerin zurück. In einem unachtsamen Moment sei sie an einem im Boden verankerten Stein hängen geblieben und "mit voller Wucht gestürzt und auf die linke Körperseite gefallen".

Der Aufprall direkt auf das Kiesbett sei "heftig" gewesen und die Schmerzen auch. "Meine Brust und die gesamte linke Seite schmerzen nach wie vor stark. Morgen lasse ich ein MRT machen, um mögliche innere Verletzungen auszuschließen." Die äußeren Wunden würden immerhin langsam zu heilen beginnen. Hummels hatte sich Schürfwunden an der Hand, am Arm und ein aufgeschlagenes Knie zugezogen.

Trotz der blutigen Wunden habe sich die 37-Jährige aufgerafft und sei zurück ins Hotel gejoggt, . "Ich sage mir immer: Ich bin stark - ich komme durch alles durch", sagte Hummels der Seite. Laut des Berichts verzichtete sie auch auf Schmerzmittel, um bei dem sich anschließenden Galadinner nicht müde zu sein.