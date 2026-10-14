Nach "Sturm der Liebe"-Abschied: Das hat Dirk Galuba jetzt vor

Alles aus und vorbei für Dirk Galuba bei "Sturm der Liebe" – oder etwa doch nicht? Was der Schauspieler nach seinem Abschied vorhat und warum er sich eine Hintertüre offen hält ...

"Wenn du ein gutes Angebot kriegst, dann nimmst du es an", sagt Dirk Galuba im Interview mit der Abendzeitung über die Entscheidung, den Hotelchef "Werner Saalfeld" in "Sturm der Liebe" zu spielen. Aus der geplanten Drehzeit von vier Monaten wurden über 20 Jahre. Jetzt hat der Schauspieler den Absprung gewagt und darüber gesprochen, was er nun vorhat.

Dirk Galuba nach "Sturm der Liebe"-Abschied: "Versuche, das Leben zu genießen"

Mit 86 Jahren hat Dirk Galuba genug vom "stetigen Ablauf" einer erfolgreichen TV-Produktion. Nun wolle sich der Serien-Star wieder mehr um sein Privatleben kümmern. "Ich schlafe eigentlich immer sehr gerne lange", sagt er im AZ-Gespräch. "Also genieße ich es, auszuschlafen." Auch das Alter spielte bei der Entscheidung, die Rolle "Werner Saalfeld" hinter sich zu lassen, eine große Rolle. Dennoch betont er: "Eigentlich versuche ich, das Leben zu genießen und an die Endlichkeit erst einmal nicht zu viel zu denken."

Kein kompletter Ruhestand: Dirk Galuba lässt sich Hintertüre offen

Ganz von der Bildfläche verschwinden und den Ruhestand ohne Schauspielerei genießen will Dirk Galuba aber dennoch nicht. Der "Sturm der Liebe"-Star hat sich eine Hintertüre offengehalten. "Ich bin ja nicht ganz ausgestiegen", sagt der 86-Jährige der Abendzeitung. "Ich wurde auch gefragt, ob ich wiederkommen würde. Da sage ich: Ja, natürlich komme ich wieder." Auch vonseiten der Produktion stehe das Angebot: "Wenn sie mich brauchen, kann ich wiederkommen."

Dirk Galuba wird als "Werner Saalfeld" in "Sturm der Liebe" groß verabschiedet. © ARD/WDR/Christof Arnold

"Habe meine Rollen nach bestem Wissen und Gewissen gespielt"

Sich selbst oder anderen müsse Dirk Galuba nichts mehr beweisen – schließlich hat er mit seinen Auftritten in "Der Alte", "Derrick" und eben auch "Sturm der Liebe" bewiesen, was in ihm steckt: "Ich habe meine Rollen nach bestem Wissen und Gewissen gespielt, habe sehr viel Freude gehabt und die Rollen auch sehr intensiv erlebt." Was ohne die Schauspielerei aus ihm geworden wäre? "Eine verkrachte Existenz", erzählt er lachend. "Ich habe nichts anderes gekonnt. Mich hat auch nichts anderes interessiert."

Jetzt hat Dirk Galuba endlich wieder Zeit, sich um sein Leben abseits der TV-Kameras zu kümmern. Mit seiner Ehefrau, die er 2019 geheiratet hat, lebt der Schauspieler im Münchner Stadtteil Solln. Ob er die Liebe in gehobenerem Alter anders erlebt? Darauf antwortet Galuba offen: "Es ist nicht mehr diese große Flamme, dieses intensive Gefühl, das einen auffrisst, sondern es wird eine sanfte Glut. Wichtig ist, dass einfach das Liebesgefühl bleibt."