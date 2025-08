Nach Stalker-Outing: Influencerin Tanja Makarić erwartet erstes Kind

Die ehemalige Sportlerin und Influencerin Tanja Makarić offenbarte erst vor wenigen Tagen, dass sie in ständiger Angst vor einem Stalker leben muss. Jetzt hat sie ihre Schwangerschaft bekannt gegeben.

Die ehemalige Leistungsschwimmerin erwartet ihr erstes Kind. Auf ihrem zeigt Tanja Makarić (28) ihren gewachsenen Baby-Bauch. In einer Reihe von weiteren Bildern hält sie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand oder zeigt stolz das Ultraschallbild.

"Nur dank dir atme ich heute noch. Ich trage dich in mir - und du trägst mich durchs Leben", postet die Sportlerin zu den erfreulichen Aufnahmen. Was sie damit meint? Kurz zuvor hatte Makarić öffentlich gemacht, dass sie von einem Stalker verfolgt wird. Seit vielen Jahren habe ihr Stalker sie "erpresst", wie sie auf Instagram öffentlich machte. Er war zunächst ein harmloser Bekannter, der zur Bedrohung wurde.

Er schickte ihr zunächst beängstigende Mitteilungen, erzählt sie im Gespräch mit . "Er hat mir ständig Nachrichten von Fake-Accounts geschickt, in denen er mir genau gesagt hat, wo ich war, was ich getragen habe und was ich gerade gemacht habe." Schließlich stand er vor ihrer Tür, warf Steine gegen ihr Fenster. Sie erstattete Anzeige.

Schwangerschaft lenkt von Stalker-Drama ab

Jetzt konzentriere sich Makarić auf das Gute in ihrem Leben: "Momentan ist zwar eine sehr anspruchsvolle Zeit, mit allem, was gerade passiert, aber schwanger zu sein ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist und ich freue mich so sehr auf die kommenden Wochen und Monate!", . Laut Informationen des Boulevard-Blatts soll sie in der 19. Schwangerschaftswoche sein und sich immer eine große Familie mit fünf Kindern gewünscht haben.

Wer der Vater des Kindes ist, verrät die 28-Jährige nicht.

Von 2022 bis 2024 war sie mit dem erfolgreichen Influencer Julian Claßen (32) zusammen, der im März die Trennung in einer Instagram-Story bekannt gegeben hatte.