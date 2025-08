Nach Skandal: Fat Comedy muss in Ordnungshaft, Pocher feiert in Wacken

Rapper Fat Comedy hat erneut ein Video seines Angriffs auf Oliver Pocher verbreitet und muss nun in Ordnungshaft. Der Comedian hat sich noch nicht zu der Entscheidung geäußert und stattdessen bei Instagram seine Eindrücke vom Wacken Open Air geteilt.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat mit zwei Beschlüssen insgesamt zwölf Tage Ordnungshaft für den Rapper Fat Comedy verhängt. Das bestätigte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur spot on news auf Anfrage. Trotz Verbots hatte Giuseppe Sumrain, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, erneut ein Video verbreitet, das seinen Angriff auf den Comedian Oliver Pocher (47) zeigt.

Im März 2022 hatte Pocher einen Boxkampf in Dortmund besucht, als Fat Comedy ihm ohne Vorwarnung ins Gesicht schlug. Ein Video der Attacke machte anschließend die Runde im Netz. Im Juli 2023 kam es bereits zum Zivilprozess, bei dem Fat Comedy vom Landgericht Frankfurt zu 50.000 Euro Schmerzensgeld und Entschädigung verurteilt wurde. Sein Anwalt legte Berufung ein. Im März 2024 wurde Fat Comedy zu einer Geldstrafe wegen Körperverletzung verurteilt. Pocher erlitt laut der Anklage durch den Angriff Ohrschädigungen und Höreinschränkungen.

Laut Medienberichten entschuldigte sich Fat Comedy vor Gericht bei Oliver Pocher, der als Zeuge und Nebenkläger erschien, in einer von seinem Verteidiger vorgelesenen Erklärung. Er bereue den Angriff, der ein "riesengroßer Fehler" gewesen sei. Auch bereue er das Video der Tat, das ein Freund für ihn angefertigt habe, und anschließende Social-Media-Posts zur Tat. Pochers Anwalt merkte an, der Angriff sei keineswegs spontan gewesen und der Comedian sei aufgrund der "demütigenden Zurschaustellung" der Ohrfeige in den sozialen Medien in doppelter Hinsicht zum Opfer geworden.

Oliver Pocher will sich äußern

Oliver Pocher kündigte in einer Instagram-Story bereits an, dass er sich zu dem neuesten Beschluss zur Ordnungshaft äußern wolle. Der Comedian zeigte sich zuvor am vergangenen Donnerstag bei seiner Premiere auf dem Wacken Open Air. Er besuchte erstmals das Metal-Festival in Schleswig-Holstein und erlebte mit dem Auftritt von Guns N' Roses gleich einen echten Hochkaräter.