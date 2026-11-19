Markus Lanz ist die TV-Allzweckwaffe des ZDF. Dennoch hat sich der Sender dazu entschieden, eine beliebte Show des Moderators zu streichen. Dennoch profitiert der 57-Jährige von dieser Entscheidung.

Markus Lanz muss sich 2026 von einer seiner Sendungen verabschieden. Sein ZDF-Polit-Talk ist allerdings nicht betroffen.

Das ZDF verzichtet 2026 auf den Jahresrückblick mit Markus Lanz. Man wolle "angesichts der Dynamik des politischen und gesellschaftlichen Geschehens" auch kurz vor Weihnachten aktuelle Folgen des Polittalks "Markus Lanz" zeigen, erklärte der Sender auf Anfrage von "TV Wunschliste". Dabei werde "auch das zu Ende gehende Jahr mit seinen prägenden Themen in den Blick genommen", eine gesonderte Rückblicksshow sei diesmal allerdings nicht geplant.

Zuschauer-Zahlen von Markus-Lanz-Sendung sind in den letzten Jahren gesunken

Nach dem Ende des ebenfalls von Lanz moderierten ZDF-Jahresrückblicks "Menschen" im Jahr 2019 hatte der 57-Jährige ab 2020 alljährlich in der Sendung "Markus Lanz - Das Jahr" die zurückliegenden Monate Revue passieren lassen. In der Primetime-Show empfing Lanz prominente und nicht prominente Gäste aus Politik, Kultur und Sport. 2025 etwa sprach er unter anderem mit dem Sänger Herbert Grönemeyer, Vizekanzler Lars Klingbeil und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Beim Publikum hat das Format über die Jahre deutlich an Zuspruch verloren. Die erste Ausgabe 2020 sahen vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 2021 waren es 3,7 Millionen. 2024 erreichte die Sendung nur noch 2,3 Millionen Menschen. 2025 gab es mit rund 2,5 Millionen wieder ein leichtes Plus.

Welche Jahresrückblicke laufen 2026?

Während "Markus Lanz - Das Jahr" 2026 entfällt, hält man beim ZDF an anderen Jahresrückblicken fest. Am Freitag, 18. Dezember, läuft um 23.30 Uhr "Toll! Der satirische Jahresrückblick" mit Andreas Wiemers und Werner Doyé. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (Samstag, 26. Dezember) wiederum ist ab 19.15 Uhr "Album 2026 - Bilder eines Jahres" mit Gert Anhalt zu sehen.

Auch andere Sender blicken zurück: RTL sendet bereits am Donnerstag, 3. Dezember, um 20.15 Uhr die von Steffen Hallaschka moderierte Show "2026! Menschen, Bilder, Emotionen". Bei ProSieben präsentiert Aiman Abdallah am Donnerstag, 17. Dezember, zur Primetime einmal mehr bei "Galileo Big Pictures" die "Bilder des Jahres 2026". Im Ersten setzt man am Donnerstag, 17. Dezember, um 21.45 Uhr erneut auf "Nuhr 2026" sowie am Montag, 21. Dezember, um 21 Uhr auf den "ARD-Jahresrückblick".