Nach Silbereisen-Kritik: So denkt Roberto Blanco jetzt über Schlagershows
Unterhaltungsshows wie Florian Silbereisens (45) "Schlagerboom" oder "Die Giovanni Zarrella Show" bieten vielen Stars eine wichtige Bühne. Namhafte Musiker wie Roland Kaiser (74) oder Maite Kelly (46) freuen sich immer wieder über eine Einladung. Roberto Blanco (89) hingegen hat längst mit den Schlagershows abgeschlossen. Im Interview mit der Abendzeitung zeigt er sich dennoch versöhnlich.
Nach Schlagershow-Kritik: Roberto Blanco rudert zurück
Seit vielen Jahren ist Roberto Blanco nicht mehr bei Florian Silbereisen oder Giovanni Zarrella (48) zu Gast. Der Sänger äußerte deutliche Kritik – man werde bei Auftritten nicht ordentlich bezahlt und die Sendungen seien wegen immer gleicher Stargäste zu eintönig. Nun rudert der Sänger – zumindest in einer Hinsicht – mit seinen Aussagen zurück. "Es geht mich nichts an. [...] In den Shows gibt es viele Künstler und Sänger, die wirklich gut sind", betont er gegenüber der Abendzeitung. Obwohl er mit Formaten wie dem "Schlagerboom" nicht viel anfangen kann, findet Blanco jetzt wohlwollende Worte.
Anstatt weiter Kritik zu äußern, zeigt sich der 89-Jährige dankbar für seine persönlichen Erfahrungen im Fernsehen. "Ich habe die beste Zeit des Showbusiness erlebt", meint Blanco selbstsicher. In einstigen Kultformaten wie der "ZDF-Hitparade" (1969-2000) war der Musiker immer gern zu Gast.
Roberto Blanco zieht Vergleich: "Nicht mehr das, was es einmal war"
Wehmütig blickt der Musiker auf die alten Zeiten zurück. "Ja, ich habe meine Shows erlebt. Und alles, was jetzt passiert: Das Showbusiness ist nicht mehr das, was es einmal war." Im Interview mit der Abendzeitung stellt er fest: "Heute sind wir weit weg von dieser Zeit." Doch Roberto Blanco sei durchaus bewusst, dass sich TV-Formate stets weiterentwickeln und sich auch der Geschmack des Publikums ändert.
In den 70er- und 80er-Jahren hatte Roberto Blanco sogar seine eigenen TV-Shows. Wenn er heute wieder als Gastgeber ein Format übernehmen würde, hätte der Sänger ganz genaue Vorstellungen, wie dieses aussehen sollte. Die Sendung müsste seinen einstigen Shows sehr ähneln. Das sei wohl ein Garant dafür, auch heute noch viele Zuschauer vor die Bildschirme zu locken.
Noch immer gefragt: Roberto Blanco muss Wiesn absagen
Schlussendlich scheint eine neue eigene Show für Blanco keine Option zu sein. Selbst nach über fünf Jahrzehnten voller Erfolge ist der Sänger noch sehr gefragt und hat alle Hände voll zu tun. Wegen des vollen Terminkalenders musste der Wiesn-Fan sogar das Oktoberfest ausfallen lassen, verrät er der Abendzeitung. Auch sein Privatleben soll natürlich nicht zu kurz kommen – mit Ehefrau Luzandra genießt Roberto Blanco einen idyllischen Alltag in der Schweiz und auf Mallorca.
- Themen:
- Florian Silbereisen
- Promis
- Roland Kaiser
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen