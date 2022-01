Nach sieben Super-Bowl-Siegen: Tom Brady tritt ab

Als Football-Profi hat Tom Brady gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nun tritt der Star-Quarterback zurück - und will ganz Ehemann und Vater sein.

22 Saisons, sieben davon mit dem Sieg des Super Bowl gekrönt: US-Footballer Tom Brady (44) ist der Superstar seines Sports. Doch nun ist offenbar Schluss, . Mit 44 Jahren und als Halter unzähliger Rekorde geht Brady demnach in Rente.

Die Entscheidung sei vor allem für die Familie gefallen. Brady ist seit 2009 mit Supermodel Gisele Bündchen (41) verheiratet, sie haben gemeinsam zwei Kinder namens Vivian Lake (9) und Benjamin (12).

Ehemann und Vater

Schon Anfang der Woche soll Brady seinen Rücktritt angedeutet haben. In seinem Podcast "Let's Go" sagte er: "Sie [Gisele, Anm. d. Red.] verdient, was sie von mir als Ehemann braucht. Und meine Kinder verdienen, was sie von mir als Vater brauchen." Nun sei die Entscheidung gefallen.

Sechs seiner sieben Super-Bowl-Triumphe konnte er mit den New England Patriots einfahren. Vor rund einem Jahr, am 7. Februar 2021, gelang ihm ein weiterer Sieg mit Tampa Bay.