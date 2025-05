Nach sieben Kindern: Matthias Reim will Geschwisterchen für jüngste Tochter

Matthias Reim ist stolzer Vater von sieben Kindern. Seine jüngste Tochter Zoe ist inzwischen drei Jahre alt und hält den 67-Jährigen jung. Nun zieht der Musiker sogar weiteren Nachwuchs in Erwägung.

Matthias Reim (67) hat als Musiker viele Erfolge gesammelt: Sein Song "Verdammt, ich lieb' dich" zählt noch immer zu den beliebtesten Hits auf jeder Schlagerparty. Privat hat sich Reim den Traum vom Vaterglück gleich mehrfach erfüllt. Der 67-Jährige hat sieben Kinder mit sechs verschiedenen Partnerinnen bekommen. Nun verrät Reim, dass er weiteren Nachwuchs nicht ausschließt – und seiner dreijährigen Tochter gerne ein Geschwisterchen schenken würde.

Matthias Reim ehrlich: "Ich hole als Vater jetzt vieles nach"

Im Interview mit "Das Neue Blatt" kommt Matthias Reim auf sein großes Vaterglück zu sprechen. Dabei gesteht der Musiker, bei seinen älteren Kindern nicht immer alles richtig gemacht zu haben: "Früher fehlte mir oft die Zeit, um meinen Kindern ein normaler Papa zu sein. Ich war zu sehr mit meiner großen Leidenschaft, der Musik, beschäftigt. [...] Das tut mir im Nachhinein auch leid."

Seine jüngste Tochter Zoe erfahre nun aber seine ungeteilte Aufmerksamkeit: "Vielleicht liegt es an meinem Alter oder einfach daran, dass meine Jüngste Zoe so verdammt süß ist – ich hole als Vater jetzt vieles nach, was in der Vergangenheit zu kurz gekommen ist. Dieses Mal will ich mein Kind aufwachsen sehen und mir ausreichend Zeit für Zoe nehmen."

Matthias Reim über Kinderwunsch: "Der Gedanke ist schon da"

Über die Möglichkeit eines weiteren Kindes denkt Matthias Reim ebenfalls nach. Sollte seine jüngste Tochter sich eines Tages ein Geschwisterchen wünschen, sei der Musiker von der Idee nicht abgeneigt: "Warum eigentlich nicht? Ich selbst habe drei Brüder und bin froh, dass ich kein Einzelkind war. Zoe mangelt es zwar nicht an Halbgeschwistern, aber als Spielkameraden sind die altersmäßig zu weit weg."

Aus diesem Grund sagt Matthias Reim: "Der Gedanke ist schon da, noch einmal Vater zu werden. Was passiert, passiert. Lassen wir uns überraschen!" Mit Zoes Mama Christin Stark (35) ist der Musiker seit fünf Jahren verheiratet.