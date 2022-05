Nach sieben Jahren Ehe: Candice King reicht Scheidung ein

Candice King und ihr Ehemann Joe King lassen sich angeblich scheiden. Die "Vampire Diaries"-Schauspielerin und der Musiker beenden somit ihre siebenjährige Ehe. Das Paar trennte sich anscheinend bereits im Januar.

Der "Vampire Diaries"-Star Candice King (35) hat nach sieben Jahren Ehe mit Joe King (42) angeblich die Scheidung eingereicht. Das . Laut den demnach vorliegenden Gerichtdokumenten vom 28. April sollen "unüberbrückbare Differenzen" der Grund sein. In den Papieren steht dem Bericht zufolge auch etwas über den Wohnort der beiden. Nach einer angeblichen Trennung im Januar soll die Schauspielerin nach Nashville gezogen sein. Der Musiker hingegen blieb demnach in Brentwood in Tennessee. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter, die 2016 und 2020 zur Welt kamen.

Zuvor hatte Candice King alle Beiträge gelöscht. Anfang April postete sie zwei neue Bilder und kommentierte sie mit den Worten: "Die Suche nach dem Licht". Auf den Selfies war ihr Ehering nicht mehr zu sehen.

Von Nina Dobrev verkuppelt

Verkuppelt wurden die beiden 2012 angeblich von der Schauspielerin Nina Dobrev (33) bei einem Super-Bowl-Event. Im Mai 2013 hatte der Musiker um die Hand der Schauspielerin angehalten. Das Paar gab sich Ende 2014 das Jawort. Neben Dobrev waren auch weitere Co-Stars der Braut auf die Hochzeit in New Orleans geladen. Paul Wesley (39), Kayla Ewell (36), Michael Trevino (37), Kat Graham (32) und Claire Holt (33) zählten zu ihren Gästen.