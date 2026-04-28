Nach Show-Absetzungen: Sender macht Ankündigung zu Andy Borgs "Schlager-Spaß"

Der SWR plant nicht länger mit den Schlagerformaten von Beatrice Egli und Stefan Mross. Was hat das für Andy Borgs "Schlager-Spaß" zu bedeuten?

Der SWR sorgte in den vergangenen Wochen mit gleich mehreren Schlagershow-Absetzungen für Aufsehen. Sowohl "Die Beatrice Egli Show" als auch "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross (50) haben, wie der Sender bekannt gab, keine Zukunft im TV-Programm. Auch der "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist eine SWR-Produktion. Müssen sich Fans nun sorgen, dass das Format ein gleiches Schicksal erwartet?

Nach Schlagershow-Absetzungen: SWR macht Ankündigung zu Andy Borgs "Schlager-Spaß"

Während die letzte Ausgabe der "Beatrice Egli Show" bereits im vergangenen Dezember lief, steht "Immer wieder sonntags" zumindest noch eine abschließende Saison bevor. Ab dem 31. Mai wird Stefan Mross wie gewohnt im Wochentakt durch 13 Live-Sendungen in Rust führen. Doch dann ist Schluss. Aus Kostengründen setzt der SWR das beliebte Format dann nicht mehr fort. Wird auch "Schlager-Spaß mit Andy Borg" gestrichen? Der Sender gibt in der Zeitschrift "Die 2" Entwarnung: "Fans dürfen sich auch in diesem Jahr über 'Schlager-Spaß mit Andy Borg' freuen. Von dieser Sendung wird es dieses Jahr mehrere Ausgaben geben. Auch darüber hinaus planen wir eine Fortsetzung."

Sender gibt Entwarnung: "Es sind keine Änderungen geplant"

Der SWR betont, dass die Show von Andy Borg (65) vorerst nicht in Gefahr sei. Zumindest dieses Schlagerformat bleibt den Zuschauern daher erhalten. "Die Sendung hat sich zu einem Publikumsliebling mit nationaler Strahlkraft entwickelt. Es sind daher keine Änderungen geplant", versichert der Sender weiter.

Stefan Mross' Schlagersendung "Immer wieder sonntags" wird im Spätsommer abgesetzt. Sein Moderatorenkollege und guter Freund Andy Borg hingegen muss um seinen "Schlager-Spaß" nicht bangen. © imago/STAR-MEDIA

Stefan Mross bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg"

Nicht nur die "Schlager-Spaß"-Fans, sondern auch Andy Borg selbst dürfte sich über diese Entscheidung sehr freuen. Es ist kein Geheimnis, wie gern der Entertainer aus Österreich für das Format vor der Kamera steht. In der Ausgabe vom 13. Juni zählt unter anderem auch Stefan Mross zu seinen Gästen. Seit vielen Jahren pflegen die beiden Moderatoren ein enges Verhältnis.

Ob die kommende Absetzung von "Immer wieder sonntags" in der Borg-Sendung zum Thema wird? Fans dürfen gespannt sein, inwiefern sich Stefan Mross dazu äußert und was er gegebenenfalls zu sagen hat.

Margot Hellwig: "'Immer wieder sonntags' war Stefan Mross' Existenz"

Volksmusik-Ikone Margot Hellwig sorgt sich dagegen. Die 84-Jährige verriet der AZ, dass "Immer wieder sonntags" Stefan Mross' Existenz gewesen sei und Nachwuchskünstler es ohne eine TV-Plattform schwerer haben werden.