Nach schwerer Infektion: Madonna ist offenbar wieder zu Hause

Nachdem Madonna wegen einer schweren Infektion mehrere Tage auf einer Intensivstation verbracht hat, soll sie sich angeblich mittlerweile zu Hause erholen.

Madonna wurde am vergangenen Samstag auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht.

Am 28. Juni wurde bekannt, dass Madonna (64) am vergangenen Wochenende aufgrund einer Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen musste. Ein Insider möchte nun wissen, dass es ihr besser geht und sie sich angeblich Zuhause erholt.

"Sie ist wieder zu Hause und fühlt sich besser", habe erklärt. , dass Madonna aus dem Krankenhaus entlassen worden und mit einem privaten Krankenwagen zu ihrem Zuhause in New York City gebracht worden sei.

Wie es ihr offiziell genau geht, ist derzeit nicht bekannt. Ihr Manager Guy Oseary (50) hatte am Mittwoch : "Am Samstag, den 24. Juni, hat sich bei Madonna eine schwerwiegende bakterielle Infektion entwickelt, die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation geführt hat. Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, sie befindet sich aber noch in medizinischer Behandlung. Eine vollständige Genesung wird erwartet." Weitere Insider hatten kurz darauf bereits unter anderem gegenüber "People" berichtet, dass Madonna angeblich nicht mehr auf der Intensivstation liege.

Start der "The Celebration Tour" wird verschoben

Oseary hatte am Mittwoch zudem bestätigt, dass der Start von Madonnas "The Celebration Tour" aufgrund ihres Gesundheitszustandes verschoben werden müsse. Die Fans sollen über weitere Details, darunter das neue Startdatum für die Tour, informiert werden, sobald man mehr wisse.

Die Tournee sollte ursprünglich am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnen. Shows in Europa werden aktuell . Unter anderem auch in Köln und Berlin soll sie bisher im November auftreten.