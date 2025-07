Nach schwerer Ehekrise: Anna und Gerald Heiser feiern Hochzeitstag

Vor sieben Jahren gaben sich Anna und Gerald Heiser das Jawort. Zum Hochzeitstag teilen die "Bauer sucht Frau"-Stars einen emotionalen Post - und blicken auch auf schwierige Zeiten zurück.

Anna (35) und Gerald Heiser (39) feiern ihren siebten Hochzeitstag - und zeigen sich wieder als Einheit. Das Paar, das sich 2017 in der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" kennen- und liebenlernte, hatte zuletzt mit einer Ehekrise zu kämpfen. Diese scheint inzwischen überwunden: teilt Anna Heiser nun einen sehr persönlichen Beitrag zum gemeinsamen Jubiläum.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anna Heiser: "Es war eine der schwersten Zeiten unseres Lebens"

Die 35-Jährige veröffentlicht einen Zusammenschnitt bewegender Videoaufnahmen vom Hochzeitstag unterlegt mit dem Song "Die With A Smile" von Lady Gaga (39) und Bruno Mars (39). Begleitend schreibt sie offen über die schwere Zeit, die hinter ihr und Ehemann Gerald liegt. "Ich habe nie an das verflixte siebte Jahr geglaubt. Bis es kam. Ich habe nie daran gedacht, dass wir einmal an diesem Punkt stehen würden. Bis wir da waren. Kurz davor, alles hinzuschmeißen oder uns bewusst füreinander zu entscheiden."

In ihrem emotionalen Text blickt Anna Heiser zurück auf eine Zeit voller Unsicherheit: "Es war eine der schwersten Zeiten unseres Lebens. Tränen, Zweifel, Gespräche bis tief in die Nacht. Momente, in denen ich nicht wusste, ob wir es schaffen." Doch sie und Gerald hätten für sich und ihre gemeinsame Familie gekämpft. Umso stolzer sei sie heute, es geschafft zu haben: "Heute, sieben Jahre nach dem Jawort, weiß ich: Liebe ist nicht immer leicht, aber sie ist stärker als jede Krise. Und wenn man gemeinsam durch die dunkelsten Tage geht, scheint das Licht am Ende noch heller."

Anna und Gerald Heiser steckten in einer Ehekrise

Nachdem sich Anna und Gerald Heiser 2017 in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennengelernt hatten, zog die heute 35-Jährige zu ihrem Mann nach Namibia, wo er eine Farm betrieb. Ein Jahr später heiratete das Paar. 2021 und 2022 kamen Sohn Leon und Tochter Alina zur Welt. Doch im vergangenen Jahr wurde öffentlich, dass ihre Ehe in einer schweren Krise steckt - das Paar suchte sich professionelle Hilfe und machte eine Therapie.

Neben den privaten Herausforderungen kamen finanzielle Sorgen hinzu: Die Farm war wirtschaftlich nicht mehr rentabel, Gerald Heiser erlitt aufgrund der Dauerbelastung einen Burn-out. Die Familie plant jetzt einen Neuanfang in Anna Heisers Heimat Polen.