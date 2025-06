Nach schwerem Unfall: Marianne und Michael Hartl radeln mit Airbag

Nach Michael Hartls schwerem Unfall sichern sich die Volksmusik-Stars jetzt besser ab. Die Details.

Sie sind große Radl-Fans, wollen aber auf Nummer sicher gehen: Marianne und Michael Hartl radeln jetzt nur noch mit Airbag. Bitte, wie?

Was ist ein Fahrrad-Airbag?

Nachdem sich Michael Hartl im vergangenen Jahr beim Radeln schwer verletzt hat, hat er mit seiner Frau den "Fahrrad Airbag" für sich entdeckt. Mit dem 1100 Gramm schweren "Airtour" der Erdinger Firma Mase (ab 749 Euro) fühlen sich die beiden Volksmusik-Stars jetzt viel sicherer.

Im Fall eines Unfalls schützt der integrierte Airbag das Gesicht, insbesondere die Jochbeine, die Halswirbelsäule, die Schlüsselbeine und Teile des Oberkörpers. Der aufgeblasene Airbag soll schlimme Verletzungen (Schleudertrauma, Genickbruch) vermeiden, da er den Nacken umschließt und fixiert. Die Halskrause schützt dazu partiell die Schultern.

Zusätzlich schützen sich Marianne und Michael mit Helmen

Obendrein tragen die Hartls noch ihre Fahrradhelme. Neben dem Radsport sind sie auch begeisterte Golfer. Am Wochenende fand nun in Kitzbühel der Eagles Charity Cup mit Promi-Gästen statt, bei dem satte 445.000 Euro an Spenden zusammen kamen. Ein Teil des Erlöses kommt auch Hartls Verein "Frohes Herz" zugute.