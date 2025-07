Nach Schlaganfall: Katy Karrenbauer hat 20 Kilogramm zugenommen

Vor rund einem Jahr erlitt Katy Karrenbauer einen Schlaganfall. Bei der Fashion Week spricht sie nun offen darüber, wie sich das auf ihren Körper ausgewirkt hat - und verrät, dass sie 20 Kilogramm zugenommen hat.

Katy Karrenbauer (62) hat sich offen zu ihrer Gewichtszunahme geäußert. Im Mai vergangenen Jahres erlitt die Schauspielerin einen leichten Schlaganfall und musste sich daraufhin zwei Operationen an der Halsschlagader unterziehen. Auch das Rauchen hat sie seitdem aufgegeben. Wie sich das auf ihren Körper ausgewirkt hat, verriet sie nun am Rande der Fashion-Show von Designerin Rebekka Ruétz (40).

offenbarte der "Hinter Gittern"-Star, dass er 20 Kilogramm zugenommen hat. "Ich trage im Moment einfach viel Sackartiges, weil ich mich gerade nicht so wohl in meiner Haut fühle", erklärte Karrenbauer zudem. Aktuell greift sie deshalb lieber zu legerer Kleidung und größeren Größen. Ihre Einstellung zur Mode bleibt dabei dennoch gelassen: "Erlaubt ist, was gefällt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Für ihre offenen Worte erhält die 62-Jährige viel Zuspruch in den Kommentaren. "Sympathisch! Und ich hätte das mit den 20 Kilogramm gar nicht gesehen, hätte sie es nicht gesagt", kommentierte etwa eine Person, während eine andere schrieb: "Mit dieser Ausstrahlung und dieser Kraft darf man sich immer wohlfühlen in seinem Körper! Unabhängige Frau! Großartig".

Katy Karrenbauer: "Alles wird gut"

Nach einem Schlaganfall im vergangenen Jahr musste sich Katy Karrenbauer an der linken Halsschlagader operieren lassen. 30 Tage später folgte ein zweiter Eingriff an der rechten. "Die OP ist gut verlaufen und ab jetzt gibt es kein Schlaganfall-Risiko mehr für mich. Ich habe für mich beschlossen: Alles wird gut!", zeigte sich Karrenbauer nach der OP optimistisch.

"Ich habe großes Glück gehabt, dass ich meine Erkrankung überstanden habe, weil sie rechtzeitig erkannt wurde. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar", sagte die Schauspielerin damals noch. Für sie gehe es ab jetzt "nur noch bergauf".