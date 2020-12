Nach Schimpftirade am Set: George Clooney verteidigt Tom Cruise

"Er hat nicht überreagiert": Nachdem Tom Cruise Mitarbeiter, die die Corona-Regeln am Set nicht einhielten, zusammengefaltet hat, bekommt er Unterstützung von George Clooney.

Hollywood-Star George Clooney (59, ) hat seinen Kollegen Tom Cruise (58) nach dessen Schimpftirade am Set von "Mission: Impossible 7" verteidigt. Cruise hatte sich Crew-Mitglieder zur Brust genommen, die gegen Corona-Regeln verstoßen haben. . Unter anderem droht der Schauspieler, dass jeder, der die Regeln erneut missachtet, gefeuert werde. "Er hat nicht überreagiert, weil es ein Problem ist", nun dazu während eines Radiointerviews mit Howard Stern (66).

"Nicht mein Stil"

Clooney, der gerade seinen neuen Film "The Midnight Sky" bewirbt, erzählte dabei auch, dass einem seiner Freunde, der als Regieassistent arbeitet, Ähnliches passiert sei. Er selbst hätte in einer solchen Situation aber anders reagiert als Tom Cruise: "Du bist in einer Machtposition und es ist schwierig", sagte Clooney in dem Interview: "Du hast eine Verantwortung für alle anderen und er hat absolut Recht damit. Wenn die Produktion ausfällt, verlieren viele Menschen ihren Job. Die Leute müssen das verstehen und verantwortungsbewusst sein." Es sei allerdings nicht sein Stil, so Clooney, "alle auf diese Weise zu tadeln".

Und er fügte hinzu: "Ich denke, es hilft nicht unbedingt, auf diese Weise auf bestimmte Personen zu zeigen und das so zu handhaben... aber jeder hat seinen eigenen Stil. Die Leute, die an diesem Dreh teilgenommen haben, werden uns mehr darüber erzählen. Ich verstehe, warum er es getan hat. Da liegt er überhaupt nicht falsch. Ich hätte es nur nicht so persönlich gemacht, aber ich kenne die Umstände nicht, vielleicht ist es vorher schon 10 oder 15 Mal passiert."

Fünf Crew-Mitglieder sollen gegangen sein

, sollen nach einer erneuten Ansprache von Tom Cruise fünf Crew-Mitglieder von "Mission: Impossible 7" die Produktion verlassen haben. Der Hollywood-Star ist in dem Film nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent. Die Dreharbeiten leiden schon lange unter der Corona-Pandemie. Seit Beginn der Krise mussten sie immer wieder unterbrochen werden. Vor allem die Infektionslage in Italien, wo in Venedig und in Rom Szenen gedreht wurden, sorgte für mehrere Zwangspausen. Tom Cruise hat inzwischen einen eigenen Corona-Supervisor am Set eingestellt, der die Einhaltung der Regeln überwachen soll. Der Film soll im November 2021 in den Kinos starten.