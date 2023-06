Nach royaler Traumhochzeit in München: Prinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Sophie bedanken sich für XXL-Spenden

Prinz Ludwig, der Ururenkel von König Ludwig III, und seine Frau haben im Rahmen ihrer Hochzeit ordentlich Spenden gesammelt. Wie hoch die Summe ist, wurde nun veröffentlicht.

Prinz Ludwig von Bayern (41) und Uni-Dozentin Sophie-Alexandra Evekink (33, seit der Hochzeit Prinzessin Sophie) haben sich im Mai in einer feierlichen Zeremonie in der Theatinerkirche in München das Ja-Wort gegeben. Bei den Feierlichkeiten wurden auch ordentlich Spenden gesammelt. Die Höhe der Spendensumme haben die beiden nun bekannt gegeben.

"Anstelle von Geschenken war es dem Brautpaar ein großes Anliegen, auf besondere Hilfsprojekte des Hilfsvereins Nymphenburg aufmerksam zu machen. In den nächsten Tagen wird die genaue Summe der gesammelten Spenden öffentlich bekannt gegeben", gab das Haus Bayern kurz nach der adeligen Trauung auf dem offiziellen Instagram-Account bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Einen Monat später bedankt sich das frisch gebackene Brautpaar auf Instagram nun für die eingegangenen Spenden und gibt die erreichte Summe bekannt: Stolze 275.000 Euro sind durch den Aufruf zusammen gekommen.

Das Paar erklärt in dem Beitrag auch, an welche Organisationen das Geld gespendet wird. Die Summe wird aufgeteilt: Eine Hälfte geht an das Projekt "Learning Lions" in Kenia, die andere Hälfte an eine neue Initiative von Prinzessin Sophie zur Unterstützung von Geflohenen in Bayern.