Nach "Rosenheim-Cops"-Ende: Max Müller spricht über Geld

Max Müller spricht jetzt offen über Geld und Sparmaßnahmen. Seinen "Rosenheim-Cops"-Kollegen gibt der Schauspieler einen dringenden Rat mit auf den Weg.

Seit über 25 Jahren verdient Max Müller (61) sein Geld bei den "Rosenheim-Cops". Doch selbst eine so erfolgreiche TV-Serie bietet keine Sicherheit für die Zukunft. Um für alle Fälle gewappnet zu sein, ist finanzielle Vorsorge wichtig, wie der Schauspieler jetzt betont.

"Rosenheim-Cops"-Star Max Müller: "Sollte etwas gespart haben"

Der "Michi Mohr"-Darsteller meint, seine Kollegen und er hätten "nie damit gerechnet", dass "Die Rosenheim-Cops" so lange bestehen würden. Die Dreharbeiten für die jeweiligen Staffeln beginnen in der Regel zwischen März und April, erklärt Max Müller im Podcast " ". Offenbar erfahren die Schauspieler erst Ende Januar vom ZDF, ob sie im Frühjahr tatsächlich für neue Folgen vor der Kamera stehen. Sollte eines Tages keine weitere Staffel in Auftrag gegeben werden, "dann sollte man ein bisschen etwas gespart haben", meint Müller. Er weist darauf hin, wie wichtig es sei, finanziell gut aufgestellt zu sein.

Max Müller stellt Geldfrage und klärt über Sparkurs auf

Podcast-Host Lisa Trompisch will von Max Müller wissen, ob er persönlich gut vorgesorgt habe. "Beim Sparen?", stellt der TV-Star eine Gegenfrage. Seine Antwort fällt eindeutig aus: "Man muss." Lachend fügt der "Michi Mohr"-Darsteller hinzu: "Beide Eltern sind Kaufleute." Dadurch sei ihm der richtige Umgang mit Geld praktisch in die Wiege gelegt worden.

Der Cast der "Rosenheim-Cops" im Jahr 2023. Laut Max Müller ist Sparen für ihn und seine Kollegen sehr wichtig. © imago/Sven Simon

Gage bei den "Rosenheim-Cops": Das verrät Marisa Burger

Wie viel man als "Rosenheim-Cops"-Darsteller verdient, verrät Max Müller nicht. Über ihre Gagen sprechen TV-Stars meist nur ungern. Deutlich offener zeigte sich dagegen seine einstige Kollegin Marisa Burger auf dem AZ-Sofa im vergangenen Herbst. Mit Blick auf die Bezahlung von Schauspielern bei öffentlich-rechtlichen Sendern wie dem ZDF erklärte die ehemalige "Miriam Stockl"-Darstellerin: "Die Öffentlich-Rechtlichen haben natürlich ihre Raster-Gagen und man denkt immer, wir sind Millionäre. Das sind wir aber nicht! [...] Es gab mal eine Zeit, da bekam man richtig hohe Gagen. Das war aber nicht meine Zeit." Dennoch habe die 53-Jährige stets genug Geld zum Leben gehabt.

Finanzielle Vorsorge: Max Müller und Marisa Burger sind sich einig

Burger dachte immer an ihre finanzielle Zukunft: "Ich wäre auch blöd, wenn ich 25 Jahre so einen Job mache und mir nichts auf die Seite gelegt hätte. Ich habe vorgesorgt." Damit schlägt sie ähnliche Töne an wie Max Müller. Der Gedanke, viel zu sparen, war offensichtlich auch bei ihr fest verankert.

Während die "Miriam Stockl"-Darstellerin "Die Rosenheim-Cops" bereits verlassen hat und im Oktober 2025 ihren letzten Drehtag hatte, bleibt Max Müller der Serie bis heute treu. Auch in der kommenden 26. Staffel wird der 61-Jährige zu sehen sein.