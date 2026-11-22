Marisa Burger sitzt mit voller Leidenschaft vor dem Podcast-Mikrofon – doch das bringt ihr kein Geld ein. Solveig Duda verrät pikante Details zum gemeinsamen Projekt der Freundinnen. Im Interview mit der Abendzeitung spricht sie Klartext.

Marisa Burger steht nicht mehr für die "Rosenheim-Cops" vor der Kamera. Heute ist sie unter anderem Podcasterin.

Schauspielerin Solveig Duda (54) ist für Marisa Burger (53) nicht nur eine Freundin. Die Damen sind auch beruflich miteinander verbunden und treffen sich seit dem vergangenen Jahr regelmäßig zum Podcast-Gespräch. Das gemeinsame Audioformat "Abendkasse" trägt nun einen neuen Namen ("Servus Duda") – und es kam zu einigen weiteren Veränderungen, wie die Abendzeitung berichtete. Duda offenbart nun: Das Projekt nimmt viel in Anspruch.

"Ohne etwas zu verdienen": Hier muss Marisa Burger selbst investieren

Der gemeinsame Podcast von Marisa Burger, ihrer Freundin und dem Neuzugang Dustin Peters erscheint immer mittwochs mit einer neuen Folge. Von Mitte August bis Ende Oktober wurde jedoch eine Pause eingelegt, in der Umstrukturierungen am Audioprojekt geplant wurden. "Wöchentlich eine Folge herauszubringen ist mit Arbeit verbunden", stellt Solveig Duda jetzt im Interview mit der Abendzeitung klar. "Wir investieren viel Zeit und Geld." Nach wie vor seien die Podcaster mit viel Leidenschaft bei der Sache. Doch aus finanzieller Sicht scheint sich "Servus Duda" für Burger und ihre Kollegen nicht auszuzahlen. Sie setzen sich vor das Mikrofon, "ohne daran etwas zu verdienen".

Nach Marisa Burgers "Rosenheim-Cops"-Aus ist der Job als Podcasterin offenbar keine Tätigkeit, die ihr den Geldbeutel füllt. Die Haupteinnahmequelle der einstigen "Miriam Stockl"-Darstellerin ist nach wie vor die Schauspielerei.

Solveig Duda ist mit Marisa Burger befreundet. Die Damen treffen sich regelmäßig zum Podcast-Gespräch. © imago/teutopress

Berufliche Veränderung für Marisa Burger und Solveig Duda: Das ist der Grund

Dass Burger und Duda an ihrem Podcast Änderungen vorgenommen haben, sei nicht grundlos geschehen. Das neue Konzept macht die Damen bei ihrer Podcast-Tätigkeit "ein wenig freier", erzählt Solveig Duda der Abendzeitung. Da die 54-Jährige und ihre gute Freundin immer wieder "in anderen Projekten stecken", ist im Alltag eine gewisse Flexibilität gefragt.

Außerdem wollte man sich im Podcast "nicht mehr hauptsächlich auf Abendveranstaltungen" konzentrieren. In "Abendkasse – Kultur in der Clutch" waren meist Events im Fokus der Gespräche. "Servus Duda" sei nun deutlich breiter gefächert – München in all seiner kulturellen Vielfalt soll stärker beleuchtet werden. Daher "musste dringendst ein neuer Name her", betont Solveig Duda.

Solveig Duda schwärmt von Kollegen: "Bringen viel Kreativität mit"

Die 54-Jährige ist froh, mit Marisa Burger und Dustin Peters zusammenzuarbeiten. "Ich bin ein absoluter Team-Worker. Menschen wie Marisa und Dustin, die viel Kreativität mitbringen, bereichern mich und machen mich glücklich." Für das gemeinsame Audioprojekt hat sich Solveig Duda große Ziele gesetzt. "Ich wünsche uns, dass uns in einem Jahr sehr viele Münchner und Münchnerinnen zuhören und unseren Kompass durch den Großstadtdschungel zu schätzen wissen." Ob das gelingt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.