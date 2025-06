Nach Reitunfall und OP: Prinzessin Amalia nimmt ersten Termin wahr

Prinzessin Amalia musste nach einem Sturz vom Pferd operiert werden. Nur rund eine Woche nach dem Unfall wird sie nun wieder einen öffentlichen Termin wahrnehmen.

Die niederländische Kronprinzessin Amalia (21) wird nach ihrem Reitunfall und einer anschließenden Operation wieder einen royalen Termin wahrnehmen. Das hat das niederländische Königshaus an diesem Montag, 16. Juni, bekannt gegeben. Demnach wird der öffentliche Auftritt mit ihrem Vater, König Willem-Alexander (58), erfolgen.

Prinzessin Amalia: Termin in Amersfoort

"Seine Majestät der König wird am Mittwochnachmittag, 18. Juni, in der Prinz-Bernhard-Kaserne in Amersfoort die neue Standarte an das Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia überreichen. Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Oranien, wird ebenfalls anwesend sein", heißt es in der Mitteilung der Royals. Während der Zeremonie werde der König die Truppen inspizieren und anschließend die Standarte von drei Regimentern entgegennehmen, die 2020 zum Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia zusammengelegt wurden.

Zum weiteren Verlauf des Programms heißt es: "Anschließend wird die neue Standarte verliehen und der Marsch des Regiments Huzaren Prinses Catharina-Amalia gespielt. Nach einer Ansprache des Königs wird die Nationalhymne gesungen. Am Ende der Zeremonie sprechen der König und die Prinzessin von Oranien mit einigen Regimentsmitgliedern."

Prinzessin Amalia hatte sich am 10. Juni bei einem Sturz vom Pferd den Oberarm gebrochen. Das gaben die Royals noch am selben Tag bekannt. Am 11. Juni gab das niederländische Königshaus ein Update. Demnach wurde die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima (54) im UMC Utrecht erfolgreich operiert. "Die Operation verlief reibungslos", hieß es. Die Prinzessin blieb bis Donnerstag zur Überwachung in der Klinik.

Durch Amalias Krankenhausaufenthalt wurden Änderungen am royalen Terminkalender vorgenommen. "Das für Donnerstagmorgen, den 12. Juni, vorgesehene Sommer-Fotoshooting im Palast Huis ten Bosch wird auf den 30. Juni verschoben", teilte das Königshaus mit. Auch der persönliche Kalender von Königin Máxima wurde für den 11. Juni angepasst. Sie nahm nicht am CGAP-Kongress in Amsterdam teil. Willem-Alexander kam ohne seine Ehefrau am Abend zur Eröffnung der 78. Ausgabe des Holland Festivals für Theater, Tanz, bildende Kunst und Film in Amsterdam.