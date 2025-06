Nach Reitunfall: Kronprinzessin Amalia zurück auf der royalen Bühne

Nur wenige Tage nach ihrem schweren Reitunfall und einer OP hat sich Kronprinzessin Amalia wieder öffentlich gezeigt. Gemeinsam mit Vater König Willem-Alexander absolvierte sie am Mittwoch einen wichtigen Termin.

Gerade erst hat sie eine schwere Verletzung hinter sich, doch Kronprinzessin Amalia (21) zeigt, wie viel Kraft und Pflichtbewusstsein in ihr steckt. Nach einem folgenschweren Reitunfall, nach dem die älteste Tochter von König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) so schwer stürzte, dass eine Operation noch am selben Tag nötig wurde, kehrte sie jetzt überraschend schnell zurück in die Öffentlichkeit. Am Mittwoch stand die niederländische Thronfolgerin bereits wieder an der Seite ihres Vaters bei einem offiziellen Termin in Amersfoort.

Gut gelaunt, mit strahlendem Lächeln und in einem sommerlichen roten Kleid sowie farblich passenden Highheels zeigte sich Amalia in der Prinz-Bernhard-Kaserne - und das, obwohl ein Verband an der Hand und eine Armschlinge noch unübersehbare Spuren des Unfalls zeigten. Ihr Vater hatte kürzlich noch von "starken Schmerzen", unter denen die 21-Jährige litt, gesprochen.

Gemeinsam mit König Willem-Alexander nahm sie an der feierlichen Übergabe der neuen Standarte an das Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia teil - jenes Regiment, das ihren eigenen Namen trägt. Dass die junge Prinzessin trotz frischer Verletzung und sicher noch andauernder Schmerzen an dem Termin teilnahm, sorgte bei den Soldaten und Gästen vor Ort für umso größeren Respekt: Viele nutzten die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit der Kronprinzessin, die sich offen und herzlich zeigte und sich ihre Strapazen nicht anmerken ließ.

Unfall ist erst wenige Tage her

Der niederländische Palast hatte Amalias ersten Termin nach dem Unfall und der Operation bereits Anfang der Woche angekündigt. Die Kronprinzessin hatte sich am 10. Juni bei einem Sturz vom Pferd den Oberarm gebrochen. Anschließend wurde sie im UMC Utrecht operiert und blieb einige Tage in der Klinik. Durch den Krankenhausaufenthalt wurde auch das traditionelle Sommer-Fotoshooting der Familie im Palast Huis ten Bosch verschoben: Es findet nun am 30. Juni statt.