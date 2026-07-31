Nach dem Schock um Komponisten-Legende Ralph Siegel, der nach einer Lungenentzündung tagelang im künstlichen Koma lag, liegt jetzt auch seine erste Frau, Dunja Siegel, in einem Krankenhaus in Bayern. Was der Münchnerin fehlt und wie es ihr inzwischen geht, hat sie der AZ exklusiv verraten.

Die Sorge um Hit-Produzent Ralph Siegel beherrschte zuletzt die Gedanken seiner Familie. Nachdem der 80-Jährige nach einer schweren Lungenentzündung inzwischen wieder aus dem künstlichen Koma zurückgeholt werden konnte, liegt jetzt seine Ex-Frau im Krankenhaus.

Dunja Siegel: "Jetzt liegen beide Elternteile in der Klinik"

Als die AZ Dunja Siegel am Handy erwischt, klingt sie schon wieder recht fit. "Ich bin vor ein paar Tagen an der Bandscheibe operiert worden, hatte lange Zeit immer Schmerzen", erzählt die Künstlerin, Konzert-Kuratorin und erste Ehefrau von Ralph Siegel der AZ exklusiv.

Von 1975 bis 1991 war die gebürtige Slowakin mit dem Starkomponisten und Hitproduzenten ("Ein bisschen Frieden") verheiratet. Über die gemeinsamen Kinder Giulia (51) und Marcella (49) waren sie stets in Kontakt, auch mit Siegels Ehefrau Laura (43) verstehe sich Dunja Siegel gut, wie sie sagt. "Jetzt liegen beide Elternteile in der Klinik; Ralph nach seiner Lungenentzündung und dem künstlichen Koma in München, ich hier in Murnau, in einem renommierten Krankenhaus, das auf Bandscheiben-Operationen spezialisiert ist", sagt die Münchnerin weiter.

Entwarnung nach OP: "Bin auf dem Weg der Besserung"

Um sie müsse man sich aber keine Sorgen machen: "Die OP ist gut verlaufen und ich hatte noch ein paar andere Baustellen, wie ich es nenne. Jetzt bin ich auf dem Weg der Besserung. Meine Therapie lautet: liegen und schlafen!" Im gesamten Klinikum seien alle "wahnsinnig nett – von den Ärzten über die Pfleger bis hin zu den anderen Patienten. Ich habe schon ein paar neue Freundschaften geschlossen", schwärmt die Fünffach-Oma und beschreibt wortreich den Blick aus ihrem Krankenzimmer aufs Wettersteingebirge.

Damals noch verliebt im Urlaub: Ralph und Dunja Siegel im Jahr 1983 auf Mallorca. © imago

Promi-Status in der Klinik? Siegel schwärmt von Behandlung auf der Station

Darüber hinaus genießt Dunja Siegel Promi-Status auf der Station. "Man lässt mich bis 11 Uhr schlafen, alle nehmen Rücksicht darauf, dass ich kein Morgenmensch bin", lacht sie. Und: "Zum Glück war ich immer gut krankenversichert."

In ein paar Wochen schon kommt sie wieder nach Hause. "Ich vermisse die Events in München und freue mich schon darauf, alle meine Lieben wiederzusehen", sagt Dunja Siegel der AZ.